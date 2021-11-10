Atatürk'ü enine boyuna anlatan yeni kitap: Tarihin Kıskandığı Lider

Naim Babüroğlu’nun; Mustafa Kemal’i askerliği, okuma sevgisi, doğa sevgisi, özel yaşamı ve kurucu liderliğiyle anlattığı yeni kitabı Tarihin Kıskandığı Lider, Gazi hakkında pek çok bilgi veriyor.

Naim Babüroğlu’nun, Mustafa Kemal Atatürk’ün pek çok özelliğini anlattığı belgesel ve alıntı türündeki yeni kitabı “Tarihin Kıskandığı Lider", ulu önder hakkında aydınlatıcı bilgiler veriyor.

Babüroğlu, yeni kitabıyla Atatürk’ün "Bu söylediklerim gerçek olduğu gün senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur; Beni hatırlayınız!” sözüyle ve Türk Milleti’nin en büyük evladını farklı yönleriyle tanıtmaya ortak ediyor.

Not defterine yazılan son sözleri, dostlarının son anlarındaki anıları, vasiyetine son şeklini verişine dair önemli detayları tarihe not düşen Babüroğlu, yeni kitabıyla Atatürk’ün son zamanlarının adeta edebi bir fotoğrafını çekiyor.





İLGİ ÇEKİCİ BİLGİLER

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır." diyen Gazi Mustafa Kemal’i anlatan Naim Babüroğlu, sonlanan ömrünü birbirinden ilgi çekici anekdotlarla anlatıyor.

10 KASIM VURGUSU

10 Kasım'ın bir yas günü değil, bilinç tazeleme günü olarak hatırlamamızı sağlayan Babüroğlu’nun kalemi ve gerçeğin saf özüyle sayfalarda yerini alan kitabı, okurların büyük keyif alacağı tarih yolculuğu bekliyor.