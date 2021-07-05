Başarılı yazar Irmak Zileli'den yazma tavsiyeleri

Önemli kadın yazarlardan olan Irmak Zileli, yazma üzerine önerilerde bulunuyor.

Sevilen kitapların yazarı Irmak Zileli, yazmak isteyen genç yazarlara 10 tavsiyede bulunuyor. Bilindiği gibi her yazarın, edebiyatçının yazma ritüeli farklıdır; Irmak Zileli de bu yazarlardan biridir.

Yazdığı kitaplarla, romanlarla geniş bir okur kitlesine ulaşan usta yazarın kendine has önerileri...

Şablonlardan kaçınmak

"Şablonlardan kaçın. Her metnin ve yazarın kendine ait bir yordamı vardır. Giriş-gelişme-sonuç kuralıyla dalga geçtiğiniz günleri hatırlayın."

Anlatma ihtiyacı

"Şablonlar size tekniği sorunsuz metinler yazdırabilir, ama insan ruhunun dehlizlerinde yol alabilmek için başka şeylere de ihtiyaç vardır. Yazmayı düşündüğünüz roman/öykü hakkında fazla konuşmayın, anlatma ihtiyacınızı yazarak giderin…"





Kötü olursa kaygısı

"Ya kötü olursa kaygısına teslim olmayın. Kötü olursa çöpe atın. Çöpe giden de çöp değildir. Yazdığınıza “bu çöp” demekten gocunmayın. Marifet gösterisi yapmayın. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsiniz."

Yazar Irmak Zileli

Yaratma ve üretme

"Metniniz üzerine düşünürken ve yazı masasının başına oturana dek ritüelleriniz olsun. Beyninizi yaratmaya ve üretmeye hazırlayın. Tıkandığınız yerde meselenin üzerine gitmek yerine, başka bir şeyle meşgul olun. Dilinizin ucuna gelen bir ismi hatırlamaya çalıştıkça ondan daha da uzaklaştığınızı unutmayın."

Yazma hevesiyle yola çıkmak

"Yazma hevesiyle yola çıkmayın. Hevesi tutkuya dönüştürün. Bunun için durmaksızın okuyun. Beslenme kaynakları çeşitlidir. Bakın, dokunun, tadın, duyun, koklayın… Kana kana yaşayın. Hayat yaşandıkça yazılır, yazıldıkça yaşanır. Ukalalık eden yazarları da fazla ciddiye almayın."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com