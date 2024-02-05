'Ben öldükten sonra hoş bir seda bırakmak istiyorum' diyen Alev Alatlı'nın düşündüren sözleri Geçtiğimiz günlerde ebediyete intikale eden yazar ve düşünür Alev Alatlı, pek çok kitaba imza attı; sayısız söyleşi verdi, konuşmalar yaptı. Kitaplarından sizler için bazı alıntılar derledik.

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Düşünür ve yazar Alev Alatlı, 79 yaşında yaşama veda etti. Arkasında okurlarına pek çok kitap bırakarak bu dünyadan göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Alev Alatlı'nın kitaplarından bazı alıntılar yaptık.

İşte o sözlerden bazıları;

"Sizi yanıltmayayım, Emma Lazarus’un fırtınaların savurduğu evsizler tanımı şairane bir lafızdan ibaret değildir, yavrum. İnsanlık tarihinin en ağır trajedilerinden birisini izafe eder."

"Aşağılık duygusu ile yetişenlerle bilim yapılamaz."

"Aydınların sorumluluğu halkın sorumluluğundan çok daha derindir."

"Türkiye'de akıl iptal edilmiştir."

"Zengin olmak, para kazanmak, güç, veya makam veya mevki, şan, şöhret sahibi olmak için gezegenin altını üstüne getiriyoruz."

Zamanın ruhuna yenik düşenler

"Ey, Oğul! Güneşin balçıkla sıvanmadığı söylemi, zamanın ruhuna yenik düşenlerin avuntusudur. Tarih şahittir ki, güneş balçıkla sıvanabilir, gerçeklerin üstü örtülebilir. Hakikat sükût suikastına kurban gidebilir, hiç söylenmemiş, dile getirilmemiş gibi olabilir. Umumun zihniyetine ters düşen gerçek, öfke uyandırır. Sapkınlıkla, sapıklıkla suçlanır, savunmasız kalır."

Namus ve ahlak

"Namus doğaüstü bir ahlak kuralı değil, toplumun somut çıkarlarının dayattığı bir davranış biçimi, bir iletişim yöntemidir."

"Ne mutlu ki, insanların milliyetleri alınlarında yazmıyor."

Hayattan ölüm sıçratmak

"Evren kozmolojik bir sıvı gibi akıyor, akıyor. Kesinlik yok, sınır yok. Dirim bir derece meselesi, ölüm bir derece meselesi. Hayat, ölüme sızar, ölüm hayata sızar. Tarih bir asırdan öbürüne sıçramaz, organizma hayattan ölüme sıçramaz."

"Aklın kurgusunu gerçeğin yerine ikame etmeye çabalamak ki, hemen her zaman kıyım değilse ağır baskı ile sonuçlanır."

Mükemmel yönetim sistemi

"İster en mükemmel yönetim sistemi, ister sanayi kalkınma gerçekleştirilsin, bir milletin manevi enerjisi tükenmişse o millet çökmekten kurtulamaz."

"Bir mıhın bir nal, bir nalın bir at, bir atın bir atlı, bir atlının bir savaş, bir savaşın bir vatan" kurtarabileceği ispat ediliyor ki, hem sevindirici hem de korkutucu; hayatın ta kendisi gibi."

"Filistin benim canım"

"Filistin benim canım, Filistin benim ciğerim…”

"Ben öldükten sonra hoş bir seda bırakmak isteyenlerdenim”

"Dillendirebilmek için cüret, cüret edebilmek için gerçeklerle silahlanmak gerekiyor."

"Biz askeriz, oğlum. Asker ölümle iç içe yaşar. Bir elimiz sancağımızda, bir elimiz kefenimizdedir bizim. "