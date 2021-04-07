Bilginin ve aşkın tozlarına bulanmış yaşanmışlık, Son Siyah romanında

Yazar Evrim Duyal, Son Siyah romanında okurlarına çok farklı pencereler açıyor. Hafta sonu okumaları için iyi bir seçenek. Duyal, romanında aşkın tozlarına bulanan bir gerçeğin peşine düşüyor.

Son Siyah romanıyla okurların beğenisini kazanan Evrim Duyal'ın kitabı iki bölümden oluşuyor. Romanın ilk bölümü, hayata değil kendine ait seçimlerle yaşayanlara, ikinci bölümü ise seçimlerinin sorumluluklarını alabilenlere ithaf edildi.

Sanatın coşkuya, bilginin doyuma, aşkın tutkuya evrildiği bir hikayede, kaybeden olmak mümkün müdür?

GERÇEĞİN IŞIĞINDA HİKAYE

Bu sorunun cevabı, her ne kadar kişiden kişiye değişse de; gerçekliğinden şüphe edilmeyecek mutlak bir nokta var; sanatın, bilginin ve aşkın tozlarına bulanmış her yaşanmışlık, acı da olsa deneyimlemeye değer.

Son Siyah, işte bu gerçeğin ışığında aydınlanan bir hikaye.

HAYATTA KALMA ÇABALARI...

Romanda tutku, erotizm buluşuyor ve ardından çok kuvvetli bir aşka evriliyor. Her karakterin bir siyah'ı var.

Büyük kaybedişler, zamanın bile iyileştiremeyeceği hatalar, pişmanlıklar, siyahlarla verilen mücadeleler ve bu mücadelelerin her birinden yenik çıkan karakterler, hayatta ve ayakta kalma çabalarını baki tutmaya çalışırken bizler, seçimlerin, bir insanın hayatının yönünü nasıl değiştirebildiğini görüyoruz.

Sayfa: 531

HEDONİK ADAPTASYON TUZAĞINA DÜŞMEMEK

Eğer Evrim Duyal’ın bu romanını elinize aldıysanız, hedonik adaptasyon tuzağına düşmemek için çabalayan karakterlerle tanışacaksınız. Nedir hedonik adaptasyon?

En basit tanımıyla, hazza uyum İnsanın hayatındaki iyi ya da kötü her türlü değişikliğe uyum göstermesini ifade ediyor.

Birinin, istediği arabayı aldığında yaşadığı mutluluğu çok geçmeden sıradanlaştırması veya kaza geçirerek sakat kalan birinin bir süre sonra yeni durumuna alışması, bu kavram ile açıklanıyor.

SANAT ÇOŞKUYA EVRİLİRSE...

Romanda kimi zaman Barselona’da Gaudi’nin muhteşem yapılarını keşfederken buluyoruz kendimizi, kimi zaman Paris’te eski bir kitapçının nostalji kokan raflarında… Her biri ayrı ve derin anlamlar barındıran resimlerin olduğu sanat galerisini gezerken, bir yaratının tuvalden taşan gücüne tanıklık ediyoruz.

Romandaki karakterlerden kısaca bahsedelim...

Hayata ait seçimlerle kendine ait olanlar arasında bocalayan Tamer'i tanıyacaksınız romanda ilk önce. Para gibi bir gücü yönetirken eriştiği olağanüstü başarıyı, kendi varoluş sarsıntılarını yönetirken de gösterebilecek mi, göreceksiniz.

Yazar Evrim Duyal

AFFETMEYİ BAŞARMAK

Affetmeyi başarabilmek için yaşayan Yelda’yla tanışacaksınız hemen ardından. güzelliği, zekası ve sektördeki başarılarıyla tanınan, Londra'da doğup hayata ait seçimlerin ağırlığında büyümüş ve sonra Türkiye'ye dönmüş, çocukluk yıllarında yaşadığı travmanın üstesinden gelmeyi bir türlü başaramamış, kırmızıdan nefret eden bir iletişim danışmanı o.

Tek bir amacı var:

Affedebilmek.

Yelda, geçmişini öldürmeye çalışırken, kendi çıkmazlarınızla yüzleştirecek sizi.

Siz de onun gibi, ruhsal evriminizi tıkandığı noktada çözecek, önü açılan berrak bir akışı, geçmişinize, şimdinize ve geleceğinize yazgılayacaksınız.

YILLARCA TAŞINAN SIR

Yıllarca taşıdığı sırrının yükünü hafifletmeyi hiçbir zaman başaramayarak yaşamına devam eden bir ressam anne olan Oya, karşılıksız aşkın acısını en rafine haliyle deneyimlemiş Timur..

Moda dergisi editörü Enya, sanat galerisi yöneticisi Bora, hayatını bedenini satarak kazanan Dilara ve asıl kimliğini sahiplenmeyi başarmayı bilmiş eşcinsel Andre, romanın yan karakterleri. Onlar da kendi hayatlarından akacak dünyanıza.

SİYAHLAR ARASINDA BEYAZI BULMA

Karanlıkları arasında nasıl aydınlanmaya çalıştıklarını gösterecek her biri. Tıpkı siyahları arasında bir beyaz bulma gayretindeki herkes gibi…

BİR ADAMIN İÇSEL SAVAŞI

Özetle, olmak istemediği birine dönüşmek istemeyen bir adamın içsel savaşı, affetmek için yaşayan bir kadının geçmişini yok etme çabası, bir finans dahisinin mükemmele ulaşmaya çalışırken yaşadığı doyum, çoğalırken tükenişe doğru adım adım ilerleyişi ve öteki karakterlerin siyahlarından arınma, ayakta kalma mücadelesi, sanat ve bilgi ile harmanlanarak sunuluyor Son Siyah’ta.

Son Siyah’ı okumayı bitirdiğinizde, seçimlerin hayattaki önemi üzerine uzun süre düşünmek isteyecek ve kendinize dönüp soracaksınız.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com