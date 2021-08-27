Binlerce kişi tarafından okunan kitaplar yazdılar, yoksulluk içinde öldüler

Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazarlarının yoksulluk içerisinde öldüğünü biliyor muydunuz? Kitapları milyonlarca satan yazarların yoksullukla mücadelelerini okuyacaksınız.

Türk ve dünya edebiyatının usta isimleri... Yazdıkları romanlarla, şiirlerle, kitaplarla milyonlarca okura hitap ettiler. Öldükten sonra bile eserleri okunmaya devam ediyor ve hiçbir zaman da unutulmadılar.

Ama birazdan bahsedeceğimiz yazarların başka bir hikayeleri var. O da yoksuluk ve çaresizlik içerisinde geçen yaşamları. Kimisi paltosunu satarak hayatını idame ettirken, kimisi ise konferans vererek, ya da başka iş yaparak para kazandı. İşte ünlü yazarların yoksullukla geçen mücadeleleri...

MARK TWAİN KONFERANSLAR VERDİ

Amerikan edebiyatının usta ismi Mark Twain, konferasnlar vererek hayatını kazanıyordu. 58 yaşında boğazına kadar borç içindeydi. 5 yıl boyunca kitap yazarak ve Avustralya’dan Hindistan’a, Güney Afrika’dan İngiltere’ye kadar pek çok ülkede konferans vererek borçlarını ödeyebildi.

Eşi Olivia bu tempoya dayanamadı; sağlığı bozuldu ve Floransa’da öldü. Twain ise altı yıl sonra 75 yaşında öldüğünde geride 23 kitap bıraktı.

Mark Twain

KİRASINI ÖDEYEBİLMEK İÇİN PALTOSUNU SATTI

Üç Silahşorlar ve Monte Kristo Kontu gibi çok satan tarihi romanların yazarı Alexandre Dumas, yazı hayatı boyunca toplamı bin 200 cilt tutan roman, piyes ve tarih kitabı yazdı.

Yaklaşık 5 milyon dolar eden servetine pek az meslektaşının erişebildiği söylenir. Ancak gece hayatı ve içkiye düşkünlüğünün yanı sıra lükse merakı hazin sonunu hazırladı.

Son yılları sefalet içinde geçti. Ev kirasını ödeyebilmek için tüm değerli eşyalarını, hatta paltosunu sattı. Akrabaları, bakkal borçlarını ödemeseydi açlıktan ölebileceği notu biyografisinde belirtiliyor.

Alexandre Dumas

EDGAR ALLAN POE'NIN 3 DOLARLIK KİRASI

Yazar ve şair aylık 3 dolar olan ev kirasını ödeyemiyordu. Karısı Virginia gıdasızlıktan verem hastalığına yakalandı.

Kuzgun’un yazarı Poe parasızdı. Günlerce bir şey yemeden aç oturuyordu. Poe ailesinin açlıktan ölmek üzere olduğunu anlayan komşuları sepetlerle yiyecek getirdi.

Eşi Virginia öldüğünde Poe’nun cebinde cenazenin kaldırılmasına yetecek para yoktu. Meyhanede fenalaştıktan dört gün sonra 40 yaşında öldü.

Edgar Allan Poe

PEYAMİ SAFA TELEFONUNU SATTI

Yazar Peyami Safa, bir gün yayıncısının yanına giderek ev kirasını ödeyebilmek için telefonu satılığa çıkardığını söyler. Yayıncısı, Sultanhamamı esnafından telefon ücreti kadar para toplayarak Safa’ya teslim eder.

"HASTALIK VE İŞKENCE HAYATIM..."

Basıldığını göremediği Doğu-Batı Sentezi isimli kitabını bu borcuna karşılık yayınevine teslim eder. 62 yaşında vefat eden Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nun yazarı, son dönemini şöyle özetler: "Kitaplarımı basıp da büyük paralar kazanmamış, beni yazı kadrosuna alıp da muazzam servetler yığmamış editör, gazete sahibi zor gösterilir. Fakat benim gayret payımın mükâfatı, yarım asır süren uzun bir mahrumluk, hastalık ve işkence hayatından başka bir şey olmamıştır."

Peyami Safa

TANPINAR: PARASIZLIKLA MEŞGULÜM

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın günlüğünden; "Cebimde yalnız bir lira var. Parasızlığım büyük hastalıklar gibi hemen hemen hiçten başladı, büyüdü, çoğaldı beni altına aldı. Etrafım alacaklı ile dolu. Cebimde borç senetleri var. Şu anda yalnız borçla ve atıfetle yaşıyorum ve borç beni çıldırtacak. Kurtulmak için her teşebbüsüm yeni borca sebep oluyor. Yahut da bir yığın edebi proje (…) parasızlığın mutlak ve şaşmaz tecellileri ve komplikasyonları. Abdülhâk Şinasi’den borç para alıyorum. Kemal’den para bulamıyorum…"

Ahmet Hamdi Tanpınar

TOLSTOY KENDİ ELBİSESİNİ DİKTİ

Tolstoy ise yoksulluğu kendi arzusuyla tercih edenlerden… Zengin bir ailenin çocuğu olarak doğan Lev Nikolayeviç Tolstoy, öğreniminin ardından köyü Yasnaya-Polyana’ya dönerek yoksul köylüler arasına katıldı. Rus köylüsünün yoksul, perişan durumu onu çok üzüyordu.

Sahip olduğu toprakların hepsini dağıttı, kıymetli mallarını elden çıkarttı; eserlerinin telif haklarından vazgeçti. Köylüler gibi yaşamaya başladı. Kalın kumaştan yapılmış kaba elbiseler giydi; ayakkabılarını kendi eliyle dikti.

Anna Karenina’yı ve Savaş ve Barış’ı yazan el, odasının tozlarını süpürüyor, elbiselerini dikiyordu. Tolstoy, bütün arazilerini satınca sefalete düştü.

Bu trajedide mutsuz geçen evliliğinin payı da büyüktü. Yazar, son yıllarını moral çöküntüsü içinde geçirdi. Evini bırakıp yollara düştü. Astapovo tren istasyonunda öldüğünde geriye kalemi, romanları ve kendi diktiği elbisesi kaldı.

Tolstoy

ANKARA'NIN SOĞUĞUNDA PALTOSUZ BİR ŞAİR: MEHMET AKİF ERSOY

İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da son yıllarını ıstırap içinde geçirdi. Öyle ki, sırtına geçirebilecek bir paltosu bile bile yoktu. Ve Milli şair Ankara'nın ayazında, soğuğunda paltosuz dolaşıyordu.

Mehmet Akif Ersoy

Ergül Tosun

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