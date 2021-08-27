Euro
9.8577
-0.24%
Dolar
8.3866
-0.02%
Altın
483.95
0.17%
Borsa
1.45
0.13%
Bitcoin
398.668
0.31%
EXEN Coin
27.37
4.94%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Binlerce kişi tarafından okunan kitaplar yazdılar, yoksulluk içinde öldüler

    Binlerce kişi tarafından okunan kitaplar yazdılar, yoksulluk içinde öldüler

    Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazarlarının yoksulluk içerisinde öldüğünü biliyor muydunuz? Kitapları milyonlarca satan yazarların yoksullukla mücadelelerini okuyacaksınız.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk ve dünya edebiyatının usta isimleri... Yazdıkları romanlarla, şiirlerle, kitaplarla milyonlarca okura hitap ettiler. Öldükten sonra bile eserleri okunmaya devam ediyor ve hiçbir zaman da unutulmadılar.

    Ama birazdan bahsedeceğimiz yazarların başka bir hikayeleri var. O da yoksuluk ve çaresizlik içerisinde geçen yaşamları. Kimisi paltosunu satarak hayatını idame ettirken, kimisi ise konferans vererek, ya da başka iş yaparak para kazandı. İşte ünlü yazarların yoksullukla geçen mücadeleleri...

    MARK TWAİN KONFERANSLAR VERDİ

    Amerikan edebiyatının usta ismi Mark Twain, konferasnlar vererek hayatını kazanıyordu. 58 yaşında boğazına kadar borç içindeydi. 5 yıl boyunca kitap yazarak ve Avustralya’dan Hindistan’a, Güney Afrika’dan İngiltere’ye kadar pek çok ülkede konferans vererek borçlarını ödeyebildi.

    Eşi Olivia bu tempoya dayanamadı; sağlığı bozuldu ve Floransa’da öldü. Twain ise altı yıl sonra 75 yaşında öldüğünde geride 23 kitap bıraktı.

    Binlerce kişi tarafından okunan kitaplar yazdılar, yoksulluk içinde öldüler #1

    Mark Twain

    KİRASINI ÖDEYEBİLMEK İÇİN PALTOSUNU SATTI

    Üç Silahşorlar ve Monte Kristo Kontu gibi çok satan tarihi romanların yazarı Alexandre Dumas, yazı hayatı boyunca toplamı bin 200 cilt tutan roman, piyes ve tarih kitabı yazdı.

    Yaklaşık 5 milyon dolar eden servetine pek az meslektaşının erişebildiği söylenir. Ancak gece hayatı ve içkiye düşkünlüğünün yanı sıra lükse merakı hazin sonunu hazırladı.

    Son yılları sefalet içinde geçti. Ev kirasını ödeyebilmek için tüm değerli eşyalarını, hatta paltosunu sattı. Akrabaları, bakkal borçlarını ödemeseydi açlıktan ölebileceği notu biyografisinde belirtiliyor.

    Binlerce kişi tarafından okunan kitaplar yazdılar, yoksulluk içinde öldüler #2

    Alexandre Dumas

    EDGAR ALLAN POE'NIN 3 DOLARLIK KİRASI

    Yazar ve şair aylık 3 dolar olan ev kirasını ödeyemiyordu. Karısı Virginia gıdasızlıktan verem hastalığına yakalandı.

    Kuzgun’un yazarı Poe parasızdı. Günlerce bir şey yemeden aç oturuyordu. Poe ailesinin açlıktan ölmek üzere olduğunu anlayan komşuları sepetlerle yiyecek getirdi.

    Eşi Virginia öldüğünde Poe’nun cebinde cenazenin kaldırılmasına yetecek para yoktu. Meyhanede fenalaştıktan dört gün sonra 40 yaşında öldü.

    Binlerce kişi tarafından okunan kitaplar yazdılar, yoksulluk içinde öldüler #3

    Edgar Allan Poe

    PEYAMİ SAFA TELEFONUNU SATTI

    Yazar Peyami Safa, bir gün yayıncısının yanına giderek ev kirasını ödeyebilmek için telefonu satılığa çıkardığını söyler. Yayıncısı, Sultanhamamı esnafından telefon ücreti kadar para toplayarak Safa’ya teslim eder.

    "HASTALIK VE İŞKENCE HAYATIM..."

    Basıldığını göremediği Doğu-Batı Sentezi isimli kitabını bu borcuna karşılık yayınevine teslim eder. 62 yaşında vefat eden Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nun yazarı, son dönemini şöyle özetler: "Kitaplarımı basıp da büyük paralar kazanmamış, beni yazı kadrosuna alıp da muazzam servetler yığmamış editör, gazete sahibi zor gösterilir. Fakat benim gayret payımın mükâfatı, yarım asır süren uzun bir mahrumluk, hastalık ve işkence hayatından başka bir şey olmamıştır."

    Binlerce kişi tarafından okunan kitaplar yazdılar, yoksulluk içinde öldüler #4

    Peyami Safa

    TANPINAR: PARASIZLIKLA MEŞGULÜM

    Ahmet Hamdi Tanpınar'ın günlüğünden; "Cebimde yalnız bir lira var. Parasızlığım büyük hastalıklar gibi hemen hemen hiçten başladı, büyüdü, çoğaldı beni altına aldı. Etrafım alacaklı ile dolu. Cebimde borç senetleri var. Şu anda yalnız borçla ve atıfetle yaşıyorum ve borç beni çıldırtacak. Kurtulmak için her teşebbüsüm yeni borca sebep oluyor. Yahut da bir yığın edebi proje (…) parasızlığın mutlak ve şaşmaz tecellileri ve komplikasyonları. Abdülhâk Şinasi’den borç para alıyorum. Kemal’den para bulamıyorum…"

    Binlerce kişi tarafından okunan kitaplar yazdılar, yoksulluk içinde öldüler #5

    Ahmet Hamdi Tanpınar

    TOLSTOY KENDİ ELBİSESİNİ DİKTİ

    Tolstoy ise yoksulluğu kendi arzusuyla tercih edenlerden… Zengin bir ailenin çocuğu olarak doğan Lev Nikolayeviç Tolstoy, öğreniminin ardından köyü Yasnaya-Polyana’ya dönerek yoksul köylüler arasına katıldı. Rus köylüsünün yoksul, perişan durumu onu çok üzüyordu.

    Sahip olduğu toprakların hepsini dağıttı, kıymetli mallarını elden çıkarttı; eserlerinin telif haklarından vazgeçti. Köylüler gibi yaşamaya başladı. Kalın kumaştan yapılmış kaba elbiseler giydi; ayakkabılarını kendi eliyle dikti.

    Anna Karenina’yı ve Savaş ve Barış’ı yazan el, odasının tozlarını süpürüyor, elbiselerini dikiyordu. Tolstoy, bütün arazilerini satınca sefalete düştü.

    Bu trajedide mutsuz geçen evliliğinin payı da büyüktü. Yazar, son yıllarını moral çöküntüsü içinde geçirdi. Evini bırakıp yollara düştü. Astapovo tren istasyonunda öldüğünde geriye kalemi, romanları ve kendi diktiği elbisesi kaldı.

    Binlerce kişi tarafından okunan kitaplar yazdılar, yoksulluk içinde öldüler #6

    Tolstoy

    ANKARA'NIN SOĞUĞUNDA PALTOSUZ BİR ŞAİR: MEHMET AKİF ERSOY

    İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da son yıllarını ıstırap içinde geçirdi. Öyle ki, sırtına geçirebilecek bir paltosu bile bile yoktu. Ve Milli şair Ankara'nın ayazında, soğuğunda paltosuz dolaşıyordu.

    Binlerce kişi tarafından okunan kitaplar yazdılar, yoksulluk içinde öldüler #7

    Mehmet Akif Ersoy

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası içn iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir