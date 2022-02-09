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    Bir kadından, tüm kadınlara mektup

    Rebecca Solnit'in, Minotor Kitap etiketiyle Türkçeye çevrilen kitabı Yokluğumdan Aklımda Kalanlar.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 11:36
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    Bir kadından, tüm kadınlara mektup

    Rebecca Solnit günümüzün en cesur, entelektüel ve yaratıcı yazarlarından biri. Yol Aşkı- Yürümenin Tarihi, Bana Bilgiçlik Taslayan Adamlar (ki bu konudaki bir makalesi, bugün Oxford sözlüğüne bir erkeğin genellikle bir kadına tepeden ve küçümseyici bir tavırla bir şeyleri sürekli açıklaması olarak giren “mansplaining” kelimesinin doğuşuna ilham oldu), Karanlıktaki Umut, Kaybolma Kılavuzu ve daha birçok eseriyle genel geçer tüm bakış açılarına incelikle ve derin bir bilgi birikimle yıllardır meydan okuyor.

    YOKLUĞUMDA AKLIMDA KALANLAR

    Kitaplarında, makalelerinde kişisel deneyimlerini akademik çalışmalar, tarih ve popüler kültürle bir araya getirerek oldukça özgün bir dil kuran tarihçi, yazar ve aktivist Rebecca Solnit, Yokluğumdan Aklımda Kalanlar’da kendini mercek altına alarak, çevresine dair deneyim ve gözlemlerini anlatarak tüm kadınların ortak hikâyesini, bu erkek dünyada kadın olarak var olabilme savaşını anlatıyor.

    Bir kadından, tüm kadınlara mektup #1

    KADINLARA PUSULA

    Bugün dönüştüğü kadının ve onun fikir dünyasının zaman ve mekân boyunca şekillenişinin izini sürüyor; bunun da tüm kadınlara pusula olmasını istiyor.


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