Bir uyanış ve davet kitabı: Yarına Kalır, Yanına Kalmaz

Bircan Yıldırım, bu hayatın içinden gerçek hikâyeler aracılığıyla ilahi adalet standardı ve kişisel gelişim süreçlerini ele alıyor.

Kitap; aşk, ihanet, para enerjisi ve hayatta kalma ayrıntıları sınavlar üzerine bir bakış sunuyor. Okuyucular, kitap ana karakterleri Melike, Pelin ve Esra'nın hayat yolculuklarında kendi deneyimlerinden izleyecekler. Ayrıca yazarın sunduğu ritüeller ve içsel çalışmalar, kişisel gelişimlerini desteklemek isteyenlere rehberlik edecek.

Bircan Yıldırım, bu eserde güçlü kadın karakterler aracılığıyla ilahi adaletin her zaman yaşadıklarını vurguluyor ve okuyuculara kendi içsel dönüşümlerini gerçekleştirmeleri için ilham veriyor. Kişisel gelişim yolculuğuna çıkmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir eser.

Sayfa: 192

KİMSE YAŞATTIĞINI YAŞAMADAN GİTMEZ.

Sana ihanet etmeyen, yalan söylediğini söyleyen, seni en yakın arkadaşıyla aldatan, kalbini kıran, paranı çalan, seni değersiz hissettiren, seni ezen, beğenmeyen, sözleriyle ve büyümesiyle küçümseyen, seni yarı yolda bırakan, bugün “seviyorum” deyip ertesi gün haber bile kaybından ayrılan o programın yanında mı kaldın sanıyorsun?

Sen ağlarken, ıstırap içinde kıvranırken; o günü gün edip, sonsuza dek mutlu yaşama devam mı edecekti? Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? İlahi adaleti nasıl unutursun? Hesap günü mutlaka gelir. Defterler dürülür, bedeller ödenir. Kimse yaşamamaktan gitmez.

Bu kitapta kadınların aşkla, parayla, ihanetle ve anlaşmazlıklarla yaptığı sınavların içinden nasıl güçlenerek çıktıklarını değil, nasıl hesaplaştıklarını okuyacaksın. İlahi adaletin tecellisini hızlandıran ritüellerin ne büyük mucizelere yol açtığına inanamayacaksın.

Yazar Bircan Yıldırım

BİR UYANIŞ DAVETİ

Bu kitap, insan ilişkilerinin derin dehlizlerine iniyor. Aldatılan, ihanete uğrayan, sevgiyi yara bandı gibi kullanan, yasak aşklara sürüklenen kadınların hikayelerini kaleme alıyor. Her hikâye bir iç hesaplaşma, her cümle bir uyanış daveti...