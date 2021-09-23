Bir zamanlar milletvekilliği yapmış yazar ve şairler

Bir zamanlar milletvekilliği yapmış yazar ve şairler

Türk edebiyatının uta yazar ve şairleri bir dönem Meclis çatısı altında siyaset yaptılar.

Kitaplarını severek okuduğumuz yazarların daha önce siyasete girdiklerini biliyor musunuz? Çeşitli dönemlerde seçilen, ve Meclis'te hak mücadelesine giren yazarlar ve şairlere birlikte bakalım...

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Eserleriyle Türk edebiyatının en kıymetlileri arasında yer alan Hüseyin Rahmi Gürpınar, yazarlığın dışında siyasetle de yakından ilgilenmiştir. 1935-1943 yılları arasında meclise girerek iki dönem boyunca milletvekili olarak görev yapmıştır.

Arif Nihat Asya

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden olan Arif Nihat Asya, özellikle bayrak şiirinden dolayı bayrak şairi olarak anılmıştır. Şair, 1950 yılında Seyhan milletvekili olarak mecliste görev yapmıştır.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Eserleri her dönem okunan Ahmet Hamdi Tanpınar da siyasetle ilgilenen yazarlarımız arasındadır. 1942’de Maraş milletvekili olarak meclise girmiştir.

Faruk Nafiz Çamlıbel

Faruk Nafiz Çamlıbel, tıp öğrenimini yarıda bırakarak edebiyata yönelmiş bir isimdir. Bunun yanı sıra öğretenlik de yapmıştır. 1922 yılında önce Kayseri, ardından Ankara ve İstanbul’da öğretmenlik görevini sürdürmüştür. Yazar, 1946’dan 1960 yılına kadar mecliste milletvekilliği görevini yürütmüştür.

Yahya Kemal Beyatlı

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin bir diğer önemli isimlerinden olan Yahya Kemal Beyatlı, siyasetle yakından ilgilenmiştir. Özellikle diplomat olarak görev yaptığı dönem, siyaseti en iyi bildiği dönem olmuştur. Şair, 1923 yılında Urfa milletvekili olarak meclise giren isimlerden olmuştur.

Ahmet Rasim

Ahmet Rasim, Posta ve Telgraf Nezareti’nde memurluk görevinden ardından bir süre öğretmenlik yapmıştır. Yazar, 1927-1932 yılları arasında milletvekili olarak mecliste görev yapmıştır.

Memduh Şevket Esendal

Memduh Şevket Esendal, yaşadığı dönemde ülkenin içerisinde bulunduğu savaş durumundan dolayı herhangi bir eğitim görememiştir. Ancak çalışmalarını İttihat ve Terakki Cemiyeti dahilinde aktif olarak görev almıştır. Ayrıca CHP genel sekreterliği de yapan Esendal, sırasıyla Bilecik ve Elazığ milletvekili olarak meclise giren isimlerden olmuştur.

Halide Edip Adıvar

İstanbul Üniversitesi’de profesörlük görevlerinde de bulunan yazar, Kurtuluş Savaşı’nda önemli çalışmalar yapmıştır. Siyasetle de yakından ilgilenen yazar, 1950-1954 yılları arasında İzmir milletvekili olarak mecliste görev almıştır.

Reşat Nuri Güntekin

Eserleriyle halen daha okunanlar arasında yer alan Reşat Nuri Güntekin, bir dönem öğretmenlik görevi yaptıktan sonra 1939-1943 yılları arasında Çanakkale milletvekili olarak meclise girmiştir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yakup Kadri de ölümsüz eserlere imza atan yazarlarımız arasında yer almaktadır. Edebiyat ve felsefe öğretmenliği yapmıştır. 1942 yılında Mardin, sonrasında ise Manisa milletvekili olarak mecliste görev almıştır.

Çetin Altan

Dünyanın en çok köşe yazısı yazan yazarları arasındadır. Aynı zamanda birçok gazetede çalışmış ve köşe yazıları kaleme almıştır. Çetin Altan, 1965-1969 yılları arasında milletvekili olarak meclise girmiş ve görev yapmıştır.

Ergül Tosun

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