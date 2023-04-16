Çocuklar için eğlenceli ve bol kahkahalı bir macera: Bu Işıltılı Hayatı Ben Seçmedim

Mehmet Erkan yeni kitabı Bu Işıltılı Hayatı Ben Seçmedim ile çocukluğun en renkli hikâyelerinden bir demet sunuyor. Mahallede, okulda, oyun oynarken, piknikte ya da tatilde hepimizin başından komik mi komik olaylar günlük tadında ve çizimlerle süslü şekilde bu kitapta!
Mehmet Erkan’ın yazdığı ve Hakan Yaşdal’ın 170’ten fazla karikatürü ile renk kattığı Bu Işıltılı Hayatı Ben Seçmedim Genç Destek Yayınları etiketiyle raflarda...
Hikayenin kahramanı Erkan, Ferit’in okula dönüş partisine engel olmak için bir plan yapıyor. Tayfasını yanına alıp alternatif olarak bir maskeli mangal partisi düzenlemeye karar veriyor fakat işler hiç de düşündüğü gibi gitmiyor, hatta kontrolden çıkıyor, ortalık karışıyor.
Organize bir karmaşa
Bakalım Erkan kendi elleriyle organize ettiği bu karmaşadan sıyrılmayı başarabilecek mi? Dostları Özge, Yakup, Murat ve Mustafa yaşananlar karşısında ne yapacaklar?
Sayfa: 160
Bol kahkahalı bir kitap
Siz de ünlü futbolcularla düğünde halay çekmek, sinek ilacı sıkan arabanın peşinde koşmak, kızlarla erkeklerin güçlerini birleştirdiğinde neler yapabildiklerini görmek ve kahkahalara boğulmak isterseniz sayfaları çevirmeye başlayın.
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ergul.tosun@ensonhaber.com