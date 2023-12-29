Çocukları çizgi romanın renkli dünyasıyla tanıştıran eğlenceli okumalar Okumayı söken çocukları bir adım ileriye götürüp çizgili hikâyeler ile buluşturmak için hazırlanan İlk Çizgi Romanım serisi, çizgi roman sanatını eğlenceli bir eğitim aracı olarak kullanarak küçük yaştan geleceğin çizgi severlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

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"İlk Çizgi Romanım” kitaplarının giriş bölümünde çeşitli yönergeler aracılığıyla, bir çizgi romanın nasıl “doğru” okunması gerektiğine yönelik hap bilgiler paylaşılıyor; panel, balon, yansıma sözcükler gibi çizgi romanı oluşturan temel unsurlar anlaşılır örneklerle açıklanıyor.

Kitaplarda yer alan sözlük, bilmece ve oyun bölümleri ise çocuklara etkin ve etkileşimli bir okuma deneyimi yaşatıyor.

Serinin ilk iki kitabı çok beğenildi. Serinin Desen Yayınları etiketiyle raflara yerleşen ilk iki kitabı Yeni Bir Arkadaş ve Alin Futbol Oynuyor çizgi romanı okul sıralarına taşıyarak işe öncelikle çocuklara türün ABC'sini öğretmekten başlıyor.

İlk Çizgi Romanım serisinin İstanbul ve Ankara Kitap Fuarlarında yoğun ilgiyle karşılanan ilk iki kitabı Yeni Bir Arkadaş ve Alin Futbol Oynuyor, çizgi severlerden tam not aldı.

Özellikle küçüklere çizgi roman sevgisi aşılamak isteyen sanatseverlerin yıllardır eksikliğini hissettiği önemli bir boşluğu dolduran bu kitaplar, yaklaşan yılbaşı ve yarıyıl tatili için de alternatif bir hediye seçeneğine dönüştü.

Serinin yeni kitabı

Serinin Yeni Bir Arkadaş ve Alin Futbol Oynuyor isimli kitaplarında, dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilere kucak açan Birlikte Yaşam Okulu'nda geçen eğlenceli serüvenler anlatılıyor.

Geleceğin çizgi roman okurları yetişiyor

Çizgi severlerin dokuzuncu sanat kültürünü ve geleneğini gelecek kuşaklara aktarabilmeleri adına önemli bir misyon da üstlenen “İlk Çizgi Romanım” serisi, Desen Yayınları tarafından yayınlanacak yeni kitaplarla seçkisini 2024 yılında zenginleştirmeyi planlıyor.

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