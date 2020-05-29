Çok satan kitaplar - 29 Mayıs 2020

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Bu hafta, çok satanlarda ilk sırayda yeniden "Şeker Portakalı" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" ve "Körlük"...

ŞEKER PORTAKALI

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Emrah İmre

Can Yay.

S.: 182

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BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

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KÖRLÜK

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

Körlük

Jose Saramago

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 336

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MOMO

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo

Michael Ende

Çev.: Leman Çalışkan

Pegasus Yay.

S.: 304

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ALLAH'IM BEN GELDİM

‘Boş ver yaaa! Yaşlanınca kılarsın.’

‘Senin kalbin temiz zaten, namaz kılmasan da olur.'

…gibi cümleler fısıldarsa ona ne cevap vereceğini artık biliyorsun.



Bu cevapları arkadaşlarına da söyle bence.

Günde 5 defa kendine de söyle.

Sonra her ezan çağrısında dön ve Rabbine şöyle de:

‘Allah'ım ben geldim!’

Allah'ım Ben Geldim - Namaz Kılmak İçin 10 Harika Sebep

Hatice Kübra Tongur

Hayy Kitap

S.: 144

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KALBİMİN CAN MAYASI

Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.

Kalbimin Can Mayası

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 440

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HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Orwell’in çağdaş klasikler arasında değerlendirilen Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanları arasında bulunuyor. Romanının alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren

yazar, ana temasını sosyalizm eleştirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakımından kendisi de sosyalizme eğilimli olmasının yanı sıra romanında totaliter yönetime meydan okuyor.

Hayvan Çiftliği