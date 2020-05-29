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Çok satan kitaplar - 29 Mayıs 2020
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- 29.05.2020 - 12:20
Bu hafta, çok satanlarda ilk sırayda yeniden "Şeker Portakalı" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" ve "Körlük"...
ŞEKER PORTAKALI
Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.
Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos
Çev.: Emrah İmre
Can Yay.
S.: 182
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BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
İlber Ortaylı
Kronik Kitap
S.: 288
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KÖRLÜK
Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.
Körlük
Jose Saramago
Çev.: Işık Ergüden
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 336
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MOMO
Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.
Momo
Michael Ende
Çev.: Leman Çalışkan
Pegasus Yay.
S.: 304
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ALLAH'IM BEN GELDİM
‘Boş ver yaaa! Yaşlanınca kılarsın.’
‘Senin kalbin temiz zaten, namaz kılmasan da olur.'
…gibi cümleler fısıldarsa ona ne cevap vereceğini artık biliyorsun.
Bu cevapları arkadaşlarına da söyle bence.
Günde 5 defa kendine de söyle.
Sonra her ezan çağrısında dön ve Rabbine şöyle de:
‘Allah'ım ben geldim!’
Allah'ım Ben Geldim - Namaz Kılmak İçin 10 Harika Sebep
Hatice Kübra Tongur
Hayy Kitap
S.: 144
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KALBİMİN CAN MAYASI
Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.
Kalbimin Can Mayası
İclal Aydın
Artemis Yay.
S.: 440
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HAYVAN ÇİFTLİĞİ
Orwell’in çağdaş klasikler arasında değerlendirilen Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanları arasında bulunuyor. Romanının alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren
yazar, ana temasını sosyalizm eleştirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakımından kendisi de sosyalizme eğilimli olmasının yanı sıra romanında totaliter yönetime meydan okuyor.
Hayvan Çiftliği
George Orwell
Çev.: Celal Üster
Can Yay.
S.: 152
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OTOMATİK PORTAKAL
Yayımlandığı günden bu yana “kült roman” özelliğini kaybetmeyen Otomatik Portakal’ın 15 yaşındaki kahramanı, “iyi ya da kötü nedir?”, “İnsan özgür iradesiyle kaderini seçebilir mi?” gibi soruların yanıtlarını kurcalarken, şiddet dolu sahnelere Beethoven’ın, Mozart’ın müziği eşlik ediyor; Alex ve “çete kardeşleri” Pete, Georgie ve Aptalof, yarattıkları yepyeni dilin kelimelerini okurun zihnine kazıyorlar. Ünlü yönetmen Stanley Kubrick tarafından 1971’de filme de çekilen Otomatik Portakal tüm zamanların en sarsıcı romanlarından.
Otomatik Portakal
Anthony Burgess
Çev.: Aziz Üstel
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 171
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GELİRKEN EKMEK AL
İçimizde bir yerden konuşuyor Şermin Yaşar… Bu coğrafyanın en derin kederlerini en “bizlik” hayat acemilikleriyle harmanlıyor… İncinmişliklerimizi gülünesi aşklarımızla iyileştiriyor. Gerçek edebiyatın “insanın ruhuna” inen bir merdiven olduğunu her öyküsünde hatırlatarak.
Gelirken Ekmek Al
Şermin Yaşar
Doğan Kitap
S.: 196
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İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN
Bu romanında, toplumsal gündemin kişilikler üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın "kapana kısılmışlığını" gösteriyor Sabahattin Ali. Aydın geçinenlerin karanlığına, "insanın içindeki şeytan"a keskin bir bakış.
İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali
Yapı Kredi Yay.
S.: 267
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Damla Karakuş
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