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    Çok satan kitaplar - 29 Mayıs 2020

    Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.
    • Özel İçerik
    • 29.05.2020 - 12:20
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    Çok satan kitaplar - 29 Mayıs 2020

    Bu hafta, çok satanlarda ilk sırayda yeniden "Şeker Portakalı" yerleşiyor. Onu takip eden isimler ise, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" ve "Körlük"...

    haftanın çok satan kitapları

    ŞEKER PORTAKALI

    Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını duyumsatıyor.

    Şeker Portakalı

    Jose Mauro de Vasconcelos

    Çev.: Emrah İmre

    Can Yay.

    S.: 182

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    Çok satan kitaplar - 24 Ocak 2020

    BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

    Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

    Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

    İlber Ortaylı

    Kronik Kitap

    S.: 288

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    haftanın yeni çıkan kitapları

    KÖRLÜK

    Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

    Körlük

    Jose Saramago

    Çev.: Işık Ergüden

    Kırmızı Kedi Yay.

    S.: 336

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın çok satan kitapları

    MOMO

    Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

    Momo

    Michael Ende

    Çev.: Leman Çalışkan

    Pegasus Yay.

    S.: 304

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın çok satan kitapları

    ALLAH'IM BEN GELDİM

    ‘Boş ver yaaa! Yaşlanınca kılarsın.’
    ‘Senin kalbin temiz zaten, namaz kılmasan da olur.'

    …gibi cümleler fısıldarsa ona ne cevap vereceğini artık biliyorsun.

    Bu cevapları arkadaşlarına da söyle bence.
    Günde 5 defa kendine de söyle.
    Sonra her ezan çağrısında dön ve Rabbine şöyle de:

    ‘Allah'ım ben geldim!’

    Allah'ım Ben Geldim - Namaz Kılmak İçin 10 Harika Sebep

    Hatice Kübra Tongur

    Hayy Kitap

    S.: 144

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın çok satan kitapları

    KALBİMİN CAN MAYASI

    Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.

    Kalbimin Can Mayası

    İclal Aydın

    Artemis Yay.

    S.: 440

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın çok satan kitapları

    HAYVAN ÇİFTLİĞİ

    Orwell’in çağdaş klasikler arasında değerlendirilen Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanları arasında bulunuyor. Romanının alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren

    yazar, ana temasını sosyalizm eleştirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakımından kendisi de sosyalizme eğilimli olmasının yanı sıra romanında totaliter yönetime meydan okuyor.

    Hayvan Çiftliği

    George Orwell

    Çev.: Celal Üster

    Can Yay.

    S.: 152

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın çok satan kitapları

    OTOMATİK PORTAKAL

    Yayımlandığı günden bu yana “kült roman” özelliğini kaybetmeyen Otomatik Portakal’ın 15 yaşındaki kahramanı, “iyi ya da kötü nedir?”, “İnsan özgür iradesiyle kaderini seçebilir mi?” gibi soruların yanıtlarını kurcalarken, şiddet dolu sahnelere Beethoven’ın, Mozart’ın müziği eşlik ediyor; Alex ve “çete kardeşleri” Pete, Georgie ve Aptalof, yarattıkları yepyeni dilin kelimelerini okurun zihnine kazıyorlar. Ünlü yönetmen Stanley Kubrick tarafından 1971’de filme de çekilen Otomatik Portakal tüm zamanların en sarsıcı romanlarından. 

    Otomatik Portakal

    Anthony Burgess

    Çev.: Aziz Üstel

    İş Bankası Kültür Yay.

    S.: 171

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın çok satan kitapları

    GELİRKEN EKMEK AL

    İçimizde bir yerden konuşuyor Şermin Yaşar… Bu coğrafyanın en derin kederlerini en “bizlik” hayat acemilikleriyle harmanlıyor… İncinmişliklerimizi gülünesi aşklarımızla iyileştiriyor. Gerçek edebiyatın “insanın ruhuna” inen bir merdiven olduğunu her öyküsünde hatırlatarak.

    Gelirken Ekmek Al

    Şermin Yaşar

    Doğan Kitap

    S.: 196

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın çok satan kitapları

    İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN

    Bu romanında, toplumsal gündemin kişilikler üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın "kapana kısılmışlığını" gösteriyor Sabahattin Ali. Aydın geçinenlerin karanlığına, "insanın içindeki şeytan"a keskin bir bakış.

    İçimizdeki Şeytan

    Sabahattin Ali

    Yapı Kredi Yay.

    S.: 267

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    *

    Damla Karakuş

    [email protected]

    Instagram: biyografivekitap

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