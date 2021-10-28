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    Çok satan ve okunan kitaplar

    Çok satan ve okunan kitaplar

    Kitapseverlerin ilgiyle okuduğu ve çok satan kitaplardan seçmeler...
    • Özel İçerik
    • 28.10.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 13:17
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    Ekim ayını da geride bırakmak üzereyiz. Yine her ay olduğu gibi bu ay da kitapseverlerin en çok sevdiği ve okuduğu kitapları sizler için listeledik.

    Bol kitaplı günler dileriz...

    Daha Adil Bir Dünya Mümkün

    Çok satan ve okunan kitaplar #1

    Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür.

    Sayfa: 216

    Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

    Çok satan ve okunan kitaplar #2

    Doğan Cüceloğlu, yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikâyeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri. Seksen yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak, şimdi herkesin merak ettiği “hayati” sorulara en samimi cevaplarını sunuyor.

    Sayfa: 320

    Ne İçin Varsan Onun İçin Yaşa - Bir Arayışın Romanı

    Çok satan ve okunan kitaplar #3

    Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.

    Sayfa: 264

    Balıkçı ve Oğlu

    Çok satan ve okunan kitaplar #4

    Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor.

    Sayfa: 140

    Şeker Portakalı

    Çok satan ve okunan kitaplar #5

    Acı dolu bir hayat sürdürmek ve bunu yaşamın olağan seyri gibi kabul etmek, ta ki hayattaki en gerçek ve karşı konulamaz acının ne olduğunu öğrenene kadar… Şeker Portakalı; yoksulluk ve sevgisizlik içinde yaşayan küçük Zeze’nin dünyasını, okuyucusuna yalnızca minik bir çocuğun gözünden değil, evrensel bir hakikat penceresinden sunuyor.

    Sayfa: 200

    Okçu'nun Yolu

    Çok satan ve okunan kitaplar #6

    Paulo Coelho’nun, Okçu’nun Yolu’nda dile getirdiği öğreti sadece okçuluğa değil hayatın her alanına uygulanabilecek, yolu nice erdemden geçen bir ilkeler bütünü.

    Sayfa: 168

    Kayıp Tanrılar Ülkesi

    Çok satan ve okunan kitaplar #7

    Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman.

    Sayfa: 504

    Zamir

    Çok satan ve okunan kitaplar #8

    Hakan Günday'dan yepyeni bir roman...

    Sayfa: 368

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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