Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kitap: Daha Adil Bir Dünya Mümkün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitabı, 9 Eylül'de raflardaki yerini alacak.

Daha Adil Bir Dünya Mümkün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı dördüncü kitap olma özelliği taşıyor.

Turkuaz Kitap etiketiyle 9 Eylül'de piyasaya çıkması beklenen Daha Adil Bir Dünya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın barışa, dostluğa ve savaşsız bir dünya için yazdığı satırlardır.

Özellikle Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada dünyanın beşten büyük olduğunu ve yeryüzünde huzuru, barışı tesis etmenin beş ülkenin kaderine terk edilmeyeceğini söylemesi hala hafızalarda.

İşte; Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı, bu ve buna benzer pek çok konu ve konularla okurlara sunulacak. 216 sayfalık kitap, Recep Tayyip Erdoğan'nın sadece Türkiye'ye verdiği mesaj değil, aynı zamanda bütün dünya vatandaşlarına bir çağrıda bulunuyor:

Daha Adil Bir Dünya Mümkün...

Sayfa: 216

Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabının önsözünde şu ifadeleri kullanıyor;

"BEŞ ÜLKENİN ÇİZDİĞİ KADER AHLAKİ DEĞİLDİR"

"Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür. Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM’ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM’dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM’nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com