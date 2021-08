Dr. Robert M. Kedzie'nın arsenik zehirli kitabı: Ölümcül Duvarların Gölgeleri

Dr. Robert M. Kedzie'nın Ölümcül Duvarların Gölgeleri adlı kitabının her sayfası güçlü zehir arseniğe bulanmış. Kitabı bulursanız eldiven takmadan sakın incelemeyin. Zira ölebilirsiniz...

Kitaplar biz insanların dostudur, bunu hep böyle bilir ve öyle yaşarız. Evimizin bir köşesinde, masamızda sürekli onlar vardır.

Sayfalarının arasında dünyaları dolaşırız, yepyeni maceralara atlarız, yeni insanlar, coğrafyalar tanırız.

Kitabın böyle bir gücü vardır elbet; ama birazdan bahsedeceğimiz kitap tam olarak ölüm saçıyor. Shadows from the Walls of Death (Ölümcül Duvarların Gögeleri) adlı kitap güçlü arsenik zehriyle yapılmış ve çocukların okuması kesinlikle yasaklanmıştır.

TEPKİ OLARAK YAZILDI

Size ilginç gelebilir ama maalesef bu doğru ve bilimsel olarak da kanıtlanmış. Yazar ve bilim insanı Dr. Robert M. Kedzie, arsenik içeren duvar kağıtlarına tepki çekmek için böyle bir kitap yazıyor.

ÇOCUKLARA YASAKLANAN KİTAP

Dr. Kedzie tarafından 100 adet üretilip civardaki halk kütüphanelerine dağıtılan bu kitaba çocukların dokunması kesinlikle yasaklanmış. Günümüze yalnızca 4 kopyası ulaşan bu kitapların her bir sayfası plastikle kaplı.

Arsenik bakırla karıştırıldığında göz alıcı bir yeşil ortaya çıkıyor ve bu renk duvar kağıtlarında da doğal olarak arsenik kullanılıyordu.

ELDİVEN ZORUNLULUĞU

Kitabı bulup okumak isterseniz size bir uyarımız var: Mutlaka eldiven takın ve öyle sayfalarını karıştırın. Çünkü zehir anında vücudunuza geçebilir ve yaşamınıza son verebilir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com