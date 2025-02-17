Dünyaca ünlü yazarların kitaplarla ilgili ilham dolu sözleri; Cemil Meriç'ten bir söz: Kitap benim limanımdır

Ergül Tosun

Kitap okumak günümüzde her ne kadar zorlaşmış olsa da yine hatırı sayılır bir orana sahibiz. İyi yazar olmanın iyi okumaktan geçtiğini hepimiz biliyoruz.

Bunun için birazdan adını vereceğimiz yazarlar da çok okudu ve harika eserler ortaya çıkarttı. Ünlü düşünürlerin, yazarların okumak ve eğitim hakkında söylediği sözler bize kılavuzluk ediyor.

İşte düşünürlerin kitapla ilgili o sözleri...

CEMİL MERİÇ

"Kitap bir limandı benim için... Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim."

SOKRATES

"Okumayan insan, hayata tek bir pencereden bakar, bildiği ezber cümlelerle olayları yorumlar ve dar kalıplı bakış açısına sahip olur."

VİCTOR HUGO

"Okumak gıdadır okuyan insanlık bilen insandır."

KONFÜÇYÜS

"Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen düşün okumak için zaman ayırmazsan cahilliğe teslim olursun."

GEOTHE

"İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir tablo görmeli ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir."

FRANCİS BACON

"Kurnaz insan okumayı küçümser basit insan ona hayran olur akıllı insan ise ondan yararlanır."

ARTHUR SCHOPENHAUER

"Hiçbir zaman kötü kitaplar çok az ya da iyi kitaplar çok fazla okunmaz: kötü kitaplar zihin için zehir mesabesindedir, aklı harap ederler. İyi olanı okumak için kötü olanı hiçbir zaman okumamayı insan kendisine düstur edinmeli: çünkü hayat kısa ve hem zaman hem dinçlik insan için sınırlı."

T. S. ELİOT

"Yediğimiz her şeyin hazım esnasında lezzetinden başka etkileri de olduğu gibi okuduklarımızın bize verdiği zevkten başka etkileri de vardır."

CHARLES de MONTESGUİEU

"Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın fakat inan bana ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağarıncaya kadar çalıştım."

HENRY HUXLEY

"Okumayı bilen bir kimse kendini yüceltme çok yönlü olabilme yaşamını ilginç üstün ve kusursuz yapabilme gücüne de sahip demektir."

MONTAİGNE

"Olgun bir okuyucu çoğu kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler kazandırır."

GEORGE ORWELL

"İnsanın tekrar tekrar okuduğu, aklının demirbaşları arasında yerini alan ve hayata bakışını değiştiren kitaplar vardır; göz atıp asla baştan sona okumadığı, bir oturuşta okuyup bir hafta sonra unuttuğu kitaplar da."

JİM ROHN

"Okuldaki eğitim, hayatınızı idame ettirmenizi sağlar. Kendinizi eğitmeniz ise, size bir servet kazandırır."

FRANZ KAFKA

"Bir kitap, içimizdeki donmuş denize indirilmiş bir baltadır… Eğer okuduğumuz bir kitap bizi kafamıza vurulan bir darbe gibi sarsmıyorsa, niye okumaya zahmet edelim ki?"