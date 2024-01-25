Elif Şafak, Bit Palas isimli kitabında intihal ettiği gerekçesiyle tazminata hükmedildi Yazar Elif Şafak'ın Bit Palas isimli kitabında, Mine Kırıkkanat'ın Sinek Sarayı kitabından intihal olduğu gerekçesiyle yazar ile yayınevinin maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

AA

Yazar Elif Şafak, gazeteci ve yazar Mine Kırıkkanat'ın Sinek Sarayı romanından intihal etmesi nedeniyle tazminata hükmedildi. Mine Kırıkkanat; 1990'lı yıllarda yazdığı kitabından intihal olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. İddiları inceleyen mahkeme Kırıkkanat'ı haklı buldu. Buna göre hem Doğan Yayınları hem de yazar Elif Şafak Mine Kırıkkanat'a tazminat ödeyecek.

Davalı tarafın, davacı tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklı haklarının ihlal edildiği belirtilen kararda, davacının mali ve manevi haklarına tecavüzün ref'ine karar verildi.

Kararda, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 70. maddesinin ilgili bendince haksız fiil sorumluluğu gereği 1000 lira maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan alınıp davacıya ödenmesine hükmedildi.

Mahkeme, 159 bin 51 lira 65 kuruş maddi tazminatın talep artırım tarihi olan 26 Eylül 2023'ten itibaren işleyecek yasal faizle birlikte davalı Şafak tarafından ödenmesini kararlaştırdı.

Tazminata hükmedildi

Kararda, 83 bin 666 lira 87 kuruş olarak belirlenen maddi tazminatın da talep artırım tarihi olan 26 Eylül'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Doğan Yayınları Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ'den alınıp davacı tarafa ödenmesine hükmetti. Ayrıca 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verildi.

Mahkeme, kararın kesinleşmesinden sonra Türkiye'de tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde, bir kez ilan verilmesine ve masrafın davalıdan alınmasına hükmetti. Kararda, taraflar için iki haftalık süre içinde istinaf yolunun açık olduğu da kaydedildi.

Dava süreci

Davacı İclal Mine Kırıkkanat'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Sinek Sarayı" isimli eserinin ilk olarak 1990 yılında yayınlandığı belirtildi.

Dilekçede, davalı Elif Şafak'ın ilk basımı 2002 yılında yapılan, 2009'dan itibaren Doğan Kitap'ta yayımlanan Bit Palas başlıklı romanın 60. sayfadan öteye kurgusu, kurgu mekanı, bazı karakterleri ve yazım üslubunun Kırıkkanat'ın kitabından intihal edildiği kaydedildi.

İntihal iddiası

Davalı Şafak ise Bit Palas isimli eser ile davacının Sinek Sarayı isimli eseri arasında esinlenme iddiasının dahi ileri sürülmesinin gerek edebiyat gerekse hukuk açısından mümkün olmadığını ifade ederek, davanın reddini istedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)