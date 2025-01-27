Enis Batur, İkiz Divanı kitabıyla şiir labirentinden sesleniyor

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Türk şiirinin ustalarından olan Enis Batur'dan okunası şiirler: İkiz Divanı adlı şiir kitabı Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle yayınlandı. Kitaba geçmeden önce usta şairi kısaca tanıyalım...

Enis Batur, 28 Haziran 1952’de doğdu. Çocukluğu Eskişehir ve Napoli’de, ilk gençlik yılları İstanbul ve Ankara’da geçti. 1973’de gittiği Paris’te dört yılı aşkın bir süre yaşadıktan sonra Ankara’ya döndü. Askerliğini Çankırı’da yaptı. 1983’de İstanbul’a yerleşti.

Batur, Çağdaş Kent dergisini 1982’de çıkardı, ilk sayısıyla birlikte dergi sıkıyönetim tarafından yasaklandı. 1983’de Avrupa Ülkeler Ansiklopedisi’ni, 1984’de İslâm Ülkeleri’ni yayına hazırladı, İstanbul’dan Göreme’ye Kültür Mirasımız eklerini Milliyet için yönetti. 1987-88 arası Şehir dergisini çıkaran ekibin başında yeraldı. 1990 sonrası şehir monografilerine yöneldi.

İstanbul için Şehrengiz ile başlayan dizide Ankara, Ankara ile Üç İzmir’in çatılarını oluşturdu. Tarih Vakfı’nın İstanbul Ansiklopedisi’ne ve İstanbul dergisine katkıda bulundu.

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DEMİR YOL SERGİSİ...

Yeryüzü Sûretleri, Bir Beyoğlu Fotoromanı, Demir Yol sergilerinin sunumlarını üstlendi. İstanbul ile ilgili metinleri, Fransa’da Omnibus’un İstanbul kolektifinde yer aldı, Ara Güler’le birlikte Fata Morgana’da İstanbul des Djinns’i imzaladı.

Paristanbul, Türk Edebiyatında Paris, çiftdil yayımlanan Okyanusa Bakan Bir Odada Üç Türk Yazar seyyah-yazar deneyimlerini aktardığı öteki kolektif yayınlardan birkaçı. Bunlara, 2001-2002 döneminde hazırladığı, çift dil yayınlanan iki oylumlu antolojisini eklemek gerekir. Avrupa Güneşinin Doğduğu Yere Yolculuk ve Beş Kıtada Türk Seyyahları.

GENİŞ YANKI UYANDIRAN KİTAP

Enis Batur, 1995’den başlayarak, kişisel bir Seyahatnâme kurmaya yöneldi. Önce Türkçede, ardından çift dilde Fransa’da yayımlanan Kesif; İspanya gezisini konu edinen İki Deniz Arası Siyah Topraklar sonradan aynı ciltte buluştular.

1999’da Amerika Büyük Bir Şaka-New York Seyâhatı yayınlandı. Bir yıl sonra günışığına çıkan, iç ve dış yolculuk eğrileri üstüne kurulu ‘roman denemesi Acı Bilgi sıcağı sıcağına Fransa’da yayınlandı ve geniş yankı topladı.

İKİZ DİVANI...

Şairin yeni kitabında bir şiiri sizlerle paylaşıyoruz;

Söyle, mürekkepten kan kokusu gelmiyorsa

neye yarar harfler, sesler, derin susmalar,

Hayat bir biçimde özünü vermeli kâğıda,

hemen arkamda ıslık çalsa meleğin tırpanı

döner dimdik bakarım, bilmesin korkarım.

Bu şiirler bu yazılar ondandır kıpkırmızı,

Paracelsus’tan öğrendim imbik kullanmayı,

Agrippa’dan uykusuz ocak ateşini korumayı,

öyle damlattım hokkama kalemin can suyunu

tanırım kum saatından inen her taneyi —

kendime içinden geçmeye derin su seçtim.