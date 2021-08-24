Eric-Emmanuel Schmitt’in Adolf H.’nin Diğer Yaşamı romanı

Eric-Emmanuel Schmitt’in Adolf H.’nin Diğer Yaşamı adlı romanı, Doğan Kitap tarafından yayınlandı. Yazar romanında, Adolf Hitler'in yaşamına geniş bir bakış açısı getiriyor.

8 Ekim 1908’de ressamlar, gravürcüler, tasarımcılar ve mimarlardan oluşan jüri, Adolf Hitler’in dosyasına tereddüt etmeden neşteri vurmuştu. Çizgisi beceriksiz. Kompozisyonu anlaşılmaz. Tekniklerden bihaber. Hayal gücü sıradan. Bütün bunlar sadece bir dakikalarını almış ve vicdansızca ilan etmişlerdi:

Bu genç adamın hiçbir istikbali yoktu. Ya jüri başka türlü karar verseydi ve Adolf Hitler’i Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul etseydi neler olacaktı?

Bu karar sadece bir hayatın seyrini değil, dünyanın seyrini de değiştirecekti. Nazizm olmadan 20. yüzyıl nasıl geçecekti? Adolf Hitler’in ressam olduğu bir dünyada 55 milyon insanın öldüğü İkinci Dünya Savaşı olacak mıydı?

Sayfa: 480

ADOLF H'NİN YAŞAMI

Adolf H.’nin Diğer Yaşamı’nda, bir hayatın gidebileceği iki farklı yolu anlatan Eric-Emmanuel Schmitt, insanın masumiyeti ve suçluluğu, özgürlüğü ve sorumluluğu üzerine zihinlere şüphe tohumları ekiyor.

Eric-Emmanuel Schmitt

YAZAR HAKKINDA

Eric-Emmanuel Schmitt; Fransız romancı, oyun yazarı ve sinema yönetmeni. 1960 yılında Lyon’da doğdu. 1980-1985 yılları arasında École Normale Supérieure’de felsefe eğitimi aldı.

Doktorasını Diderot ve metafizik konulu teziyle tamamladı. Eserlerinde Tanrı, dinler, şiddet ve kutsal arasındaki bağ, yitirilen kimlik, davranışların gizemi gibi konulara yer veren Schmitt’in kitapları 45 dile çevrildi, tiyatro oyunları 50’den fazla ülkede sahnelendi.

Yazarın Doğan Kitap’tan Şişmanlayamayan Sumocu, Bir Aynada Üç Kadın ve Bayan Ming’in Hiç Olmayan On Çocuğu adlı kitapları yayınlandı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com