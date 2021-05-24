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    Friedrich von Schiller'in ilk roman denemesi: Hayaletgören

    Friedrich von Schiller'in ilk roman denemesi: Hayaletgören

    Hayaletgöre, gotik romantik geleneğinin mimarı Schiller'in tek romanı olma özelliğini taşıyor. Kitap geçtiğimiz yıl Can Yayınları etiketiyle yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 10:49
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    Schiller’in okültizm, spritüalizm motifleriyle dönemin komplo teorilerini ustalıkla harmanladığı Hayaletgören, kimsenin kendisini tanımadığı Venedik’te sessiz sedasız bir yaşam süren melankolik bir Alman prensinin hayatına odaklanır.

    Oysa Venedik baştan çıkarıcı zevklerin, karanlık arzuların şehridir.

    GOTİK DÜŞÜNCE GELENEĞİ

    Hayaletgören, romantik ve gotik düşünce geleneği üzerinde önemli etkiler bırakan Alman oyun yazarı ve şair Friedrich Schiller’in tek roman denemesidir.

    Friedrich von Schiller in ilk roman denemesi: Hayaletgören #1

    Friedrich von Schiller

    İLGİYLE KARŞILANDI

    1787-1789 arası Thalia dergisinde bölüm bölüm yayımlandığında büyük ilgiyle karşılaşan Hayaletgören bir roman fragmanı.

    Friedrich von Schiller in ilk roman denemesi: Hayaletgören #2

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    Sayfa: 144

    OLUMLU ELEŞTİRİLER ALDI

    Schiller’in Hayaletgören’de işlediği motifler sonradan E.T.A. Hoffmann’dan Thomas Mann’a uzanan bir yelpazede sıklıkla yeniden edebiyat sahnesine taşındı, kullandığı anlatım teknikleri ise Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft ve Clark Ashton Smith gibi isimler tarafından benimsendi.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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