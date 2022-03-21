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    George Orwell'in gazetecilik yılları notları: Savaş Günlükleri

    Ünlü yazar George Orwell, gazetecilik yaparken ve savaş muhabirliği yıllarında edindiği gözlemlerini Savaş Günlükleri adlı kitapta anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 09:41
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    George Orwell'in gazetecilik yılları notları: Savaş Günlükleri

    Savaş Günlükleri, savaşın Orwell'in kendi yazın hayatındaki etkilerini ve yıllar sonra kurmaca eserlerinde işleyeceği fikirlerin nasıl bir ortamda şekillendiğini gözler önüne seren bir yapıt.

    Orwell'in külliyatının önemli bir parçası Avrupa'da Hitler rejiminin yükselişiyle İkinci Dünya Savaşı kaçınılmaz bir gerçekliğe dönüşüyor, her gün yeni bir işgal ve ittifak haberi çıkıyor, dünyanın dört bir yanında çatışmalar ve olaylar patlak veriyordu.

    20. yüzyılın siyasi düşüncesini şekillendiren Orwell tam bu yıllarda tuttuğu günlüklerinde, kendisini bir anda savaşın ortasında bulan bir halkın psikolojisine ve savaşın hayatın her alanını nasıl etkilediğine dair gözlemlerini aktarıyor.

    George Orwell in gazetecilik yılları notları: Savaş Günlükleri #1

    Sayfa: 176

    SAVAŞ PSİKOLOJİSİ

    Savaşın medeni insanları nasıl bir düşman denizaltısının battığını duymaktan mutluluk duyan, şehirlere bombalar yağarken normal hayatlarına devam eden kişilere dönüştürdüğünün izini sürerken, savaş psikolojisine dair paha biçilemez bir anlatı sunuyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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