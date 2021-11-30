Giulio Cavalli'nin Dalga romanı

Giulio Cavalli'nin kurduğu bu distopya, kriz anlarında tanık olunan insanlık durumlarına tedirgin edici benzerlikleriyle insanı ve değerlerini sorgulatıyor.

İtalyan yazar Giulio Cavalli'nin yeni romanı, kitap raflarındaki yerini alarak okurlarla buluştu.

Sakin bir balıkçı kasabası olan DF'nin yazgısı, denizde bir ceset bulunmasıyla kâbusa evrilir.

Cesetlerin sayısı kısa sürede on binleri geçince kasaba halkı, hükümetten destek ister. Sonuç alamadıklarında ise sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye kalkarlar…

CESETLER...

Cesetler mi? O şeyler hakkında cevap verme yetkim yok. Benim için onlar artık ceset falan değiller: hoş kokulu uçucuları buharlaştıran mumlar, porselen buhurdanlıklarda kullanılan alüminyum kenarlı yuvarlak mumlar. Onlar artık bundan ibaret.

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GIULIO CAVALLI HAKKINDA

Yazar, 1977'de Milano'da doğdu. Roman ve oyun yazarlığının yanı sıra Left dergisi, Fanpage, The Post Internazionale, Il Riformista, L'Espresso gazeteleri için yazıyor. Politik oyunları ve İtalyan mafyasının perde arkasını ele aldığı kitaplarıyla öne çıkan Cavalli, 2015'te ilk romanı Mio padre in una scatola da scarpe'nin (Ayakkabı Kutusunun İçindeki Babam) ardından 2017'de Santamamma'yı, 2018'de Dalga'yı ve 2021'de bu romanın devamı niteliğindeki Nuovissimo Testamento'yu (Yepyeni Ahit) yayınladı.