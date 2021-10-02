Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
416.955
0.91%
EXEN Coin
19.98
-0.10%
18ºC
İstanbul
Sağanak yağış 18 C

    Giuseppe Conte’un Aşık Dante Türkçede

    İtalya’nın yaşayan en önemli şairlerinden biri olan Giuseppe Conte’un kaleminden Âşık Dante – Yeryüzünde 700. Gece, Türkçede okurlarla buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Giuseppe Conte’un Aşık Dante Türkçede

    Dante ölümsüz eseri İlahi Komedya’da, öteki dünyanın gölgeleri arasında etten ve kemikten bedeniyle yaptığı düşsel geziyi destanlaştırır. Conte’nin Âşık Dante’sinde ise Dante bu defa tersine bir yolculuğa çıkıyor.

    Her ölüm yıldönümünde hayalet olarak dünyaya dönen Dante, yeryüzünde yeni bir şans elde etmek için gerçek aşkı arıyor, ta ki 700. gecesine kadar…

    ŞAFAĞA DEK...

    14 Eylül 1321 tarihinde, yüreğinde kavuşulmayan aşkın ıstırabıyla bu dünyadan göçenDante’nin hâli Kutsal Efendi’yi bile incitir. Cennetin kapılarına dayandığında kendisine birteklif sunulur: Bundan sonra her ölüm yıldönümünde bir gölge hâlinde de olsa,günbatımından şafağa dek yeryüzüne gönderilecektir.

    Giuseppe Conte’un Aşık Dante Türkçede #1

    YÜZ DOKSAN DOKUZ GECE

    Fanilerin et, kan ve kemiktenbedenine sahipken bulamadığı aşkla karşılaşmayı başarır, onu görüp duyan olmasa damakûs talihini bir şekilde alt edebilirse, yeryüzünde yeni bir şansı olacaktır.

    Dante, tamaltı yüz doksan dokuz gece, aynı tarihte, Floransa’da o çok sevdiği katedralin önündebulur kendini ve etrafını saran kalabalıkta aşkın suretini seçmeye çalışır.

    MUTSUZ BİR GERİ DÖNÜŞ

    Ne yazık kigünün ilk ışıkları hayal kırıklığıyla birlikte söker ufuktan ve öte âleme mutsuz bir geri dönüş başlar. Ta ki yedi yüzüncü geceye kadar…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir