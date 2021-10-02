Giuseppe Conte’un Aşık Dante Türkçede

İtalya’nın yaşayan en önemli şairlerinden biri olan Giuseppe Conte’un kaleminden Âşık Dante – Yeryüzünde 700. Gece, Türkçede okurlarla buluşuyor.

Dante ölümsüz eseri İlahi Komedya’da, öteki dünyanın gölgeleri arasında etten ve kemikten bedeniyle yaptığı düşsel geziyi destanlaştırır. Conte’nin Âşık Dante’sinde ise Dante bu defa tersine bir yolculuğa çıkıyor.

Her ölüm yıldönümünde hayalet olarak dünyaya dönen Dante, yeryüzünde yeni bir şans elde etmek için gerçek aşkı arıyor, ta ki 700. gecesine kadar…

ŞAFAĞA DEK...

14 Eylül 1321 tarihinde, yüreğinde kavuşulmayan aşkın ıstırabıyla bu dünyadan göçenDante’nin hâli Kutsal Efendi’yi bile incitir. Cennetin kapılarına dayandığında kendisine birteklif sunulur: Bundan sonra her ölüm yıldönümünde bir gölge hâlinde de olsa,günbatımından şafağa dek yeryüzüne gönderilecektir.

YÜZ DOKSAN DOKUZ GECE

Fanilerin et, kan ve kemiktenbedenine sahipken bulamadığı aşkla karşılaşmayı başarır, onu görüp duyan olmasa damakûs talihini bir şekilde alt edebilirse, yeryüzünde yeni bir şansı olacaktır.

Dante, tamaltı yüz doksan dokuz gece, aynı tarihte, Floransa’da o çok sevdiği katedralin önündebulur kendini ve etrafını saran kalabalıkta aşkın suretini seçmeye çalışır.

MUTSUZ BİR GERİ DÖNÜŞ

Ne yazık kigünün ilk ışıkları hayal kırıklığıyla birlikte söker ufuktan ve öte âleme mutsuz bir geri dönüş başlar. Ta ki yedi yüzüncü geceye kadar…

Ergül Tosun

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