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    Gözen Kamaz'ın Ayışığı'nın Gökyüzü Atlası kitabı

    Ayışığı'nın Gökyüzü Atlası, takımyıldızlarının insanlığın en eski çağlarına uzanan hikâyelerini hem gözlerde hem de zihinlerde canlandırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 14:41
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    Gözen Kamaz'ın Ayışığı'nın Gökyüzü Atlası kitabı

    Her gece yıldızları seyre dalan Ayışığı, bir gece denizin çağıran sesini duyar ve sahile gitmeye karar verir. Tam da o sırada Aydede, cebinden çıkardığı haritayla yıldızların hiç bilinmeyen hikâyesini anlatmaya hazırlanıyordur...

    Eski çağlara uzanan efsane ve söylenceleri astronomiye merak duyan bir kız çocuğunun düş dünyası üzerinden resmeden Gözen Kamaz, bu eseriyle gökyüzünün bilinmeyenlerini birer birer açığa çıkarıyor.

    Gözen Kamaz ın Ayışığı nın Gökyüzü Atlası kitabı #1

    GÖRSEL SEYİR HARİTASI

    Okuruyla tamamlanan bir hikâye anlatan Ayışığı'nın Gökyüzü Atlası, araştırmaya sevk eden etkileşimli sayfalarıyla hem eğlendiriyor hem de Ay'ın engin bilgileri ışığında benzersiz bir görsel seyir haritası çiziyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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