Gülten Dayıoğlu ödüllü yazar Esra Yazdıç çocuklar için yazdı: Memur Çocuk Yazar ve gazeteci Esra Yazdıç Memur Çocuk’ta, kültürleri, renkleri, aile yapıları farklı olan üç çocuk birbirlerinin hayatlarında unutamayacakları izler bırakıyor.

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İlk kitabı Burnumun Renkleri ile Gülten Dayıoğlu vakıf ödülünü kazanan Esra Yazdıç Demir, çocukluğunda anne ve babasının mesleklerinden dolayı yedi bölgenin dördünde yaşadı. Yazar on altı yıl boyunca çeşitli mecralarda gazetecilik yaptı.

Demir, yeni kitabı Memur Çocuk ile ilgili, Çocuklar belli bir yaşa gelene kadar ailelerinin gittiği rotada yol almaya mecbur. Aslı da ailesi nedeniyle memuriyetin asgari şartlarına uymak zorunda kalıyor. Heyecanlanıyor, korkuyor ama keyif ve cesaretle zorlukları aşmayı tercih ediyor.

Esra Kılıç kitabını şöyle anlatıyor;

Mutluluk için coşmak

"Aslı, Celile ve Barış üçlüsünü kurgularken, yargılamadan birbirinin yanında olmayı, farklılıkları normalleştirmeyi, cesarete ihtiyacı olduğunu düşündükleri kişilerin elinden tutup yukarı çekmeyi nasıl başaracaklarını anlatmak istedim. Bu hikayede tüm duyguları coşkuyla bulabilirsiniz. Son söz, "Bazen birinin mutluluğu için coşarız ama acısını paylaşırken sadece susmak ve yanında olmak gerekir" Yorumunda bulundu.

Çocuktan memur olmak

Sizce bir çocuktan memur olur mu? Peki, iki çocuktan laotong çıkar mı? Ya da üç çocuk hayatları boyunca unutamayacakları izleri birbirine nasıl armağan eder? Yaşamlarına imza atacaklarından habersiz aynı sınıfta buluşan Aslı, Celile ve Barış hiç ama hiç sevmiyorlar birbirlerini.

Ta ki bir perde onları buluşturana kadar. Bu hikâye 869 kilometrelik bir yolun sonunda başlıyor. 365 gün sonra ise üç çocuk artık eskisinden çok daha farklı insanlar olarak hayatlarına devam ediyor.

Yazar Esra Yazdıç

Savaş ve barış...

Çünkü kültürler, renkler, aileler farklı olsa da nezaket onları dünyanın en güzel çocukları yapıyor. Tayinci bir çocuk, vitiligo bir kız ve ismiyle savaşan bir Barış’la buluşmaya hazırsanız başlıyoruz…

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