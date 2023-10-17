Günümüz insanının ihtiyaçlarına rehberlik eden modern bir yaklaşım: Güç Kazanma Sanatı Furkan Eroğlu, yeni kitabı Güç Kazanma Sanatı’nda modern çağın insanlarının gereksinimlerine farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Yazar, bu kitabında öğretiler çerçevesinde sunumlar yapıyor.

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Kitapları, konuşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla yüzbinleri etkileyen Furkan Eroğlu, yeni kitabı Güç Kazanma Sanatı'nda oluşturduğu öğreti çerçevesinde günümüz insanının ve yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına yönelik şekilde gelişmenin yol haritasını çiziyor.

Bizi Orta Çağ karanlığından çıkaran Aydınlanma güneşiyle aramıza tozpembe bulutlar girdi yüzyılımızda. Körlük aynı, yalnızca algısı farklı. Sebebi, gelişen iletişim aygıtlarının bombardımanı.

Bilimsel gelişmelerin yeni verilerini çarpıtarak, postmodern safsatalar üreten sistem, insanları öğrenmeye değil, değişmeye yönlendiriyor ve her istediğimizi evrenden nasıl temin edebileceğimize dair hiç kanıtlanamayacak yöntemler öneriyor.

Mümkün olanı istemek

Oysa hangimizin isteği dünyayı aşıyor ki, ancak ve ancak evrenden temin edebilelim? Dünyada mevcut ve mümkün olanı neden kendi aklımız ve çabamızla elde etmek yerine evreni tedarikçi olarak atayalım?

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Konformist bilgelik

Furkan Eroğlu’nun davranış felsefesine dayanan Güç Kazanma Sanatı, tümüyle kişisel isteklerimizi kolay yoldan elde edebileceğimiz konformist bilgelik tavsiyelerine karşı aklın ortak hazinesini erdemle kullanmanın çağdaş yolunu sunarken hiç hikâye anlatmadan, ikna etmeye çalışmadan, açık ve net bir yol tarif ediyor.

İnsanlığın birikimi

Furkan Eroğlu’nun akademik kimliğine sadık kalarak geliştirdiği öğreti, insanlığın birikimini çağdaş ihtiyaçlara göre yeniden üreten bir erdem rafinerisi.