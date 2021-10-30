Hafta sonu hangi kitabı okuyacaksınız, Kitap Ayracı sizler için seçti

Hafta sonu hangi kitabı okuyacaksınız, Kitap Ayracı sizler için seçti

Hafta sonu hangi kitabı okuyacağına henüz karar vermeyen okurlar için okuma listesi hazırladık.

Hafta sonu demek bir köşeye çekilip kitabın dünyasına dalmak demek. Bol bol dinlenip, kitap okumak için ideal bir gündür hafta sonları.

Kitap Ayracı olarak sizler için beş kitaptan oluşan okuma listesi hazırladık.

Herkese keyifli okumalar dileriz...

Kıyamet Park - Bir Kamu Davası 3

Türk edebiyatının müstesna müellifi Alper Canıgüz’den akıllara seza bir polisiye şaheseri daha.

Sayfa: 248

Don Kişot

İspanyol yazar Cervantes’in 1605 yılında yayınladığı Don Kişot, bugüne kadar pek çok dile çevrilen ve defalarca basılan, birçok oyun ve filme de konu olan dünyaca ünlü eserler arasında neredeyse ilk sırada yer alıyor.

Sayfa: 354

Zamir

Sevilen yazar Hakan Günday'dan yepyeni bir roman...

Sayfa: 368

Filipo'nun Kitabı

La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında tanınan Pedro Alonso, Filipo’nun Kitabı’nda hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor.

Sayfa: 280

Zamanın Kültürel Tarihi

Üst düzey bilim ve iyi üslubu bir araya getiren eşsiz bir eser. Hayatlarımız, hatta atalarımızın hayatları; ustalıklı takvimler tarafından düzenlendi.

Yalnızca aynı zamanda antropolog ve arkeolog olan bir astronom, böyle karmaşık bir meseleyi bu derece iyi bir üslupla anlatabilirdi.

Sayfa: 336

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com