Hafta sonu için yeni kitaplardan oluşan beş okuma önerisi

Haziran ayının son haftasındayız... Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitaplardan siz okurlarımız için yeni okuma önerileri hazırladık.

DOĞU'NUN VE BATI'NIN EFENDİSİ- FATİH SULTAH MEHMED

Sayfa: 425

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan Fatih Sultan Mehmed portresi...

DÜŞÜNCELERİN GÜNBATIMI

Sayfa: 248

Cioran’ın hayatında bir devri kapatıp yeni bir devri açan bu yapıt, sönen yıldızlara parlayan fikirlerle karşılık veriyor: Yaşamı ölümle açıklayan bir zihinde aşk, müzik, acı, hüzün, yalnızlık ve varoluş da yeni anlamlarla ışıldıyor.

BABAM BENİ ŞAHDAMARIMDAN ÖPTÜ

Sayfa: 528

Sıra dışı, etkileyici bir okuma...

YARINA KALIR, YANINA KALMAZ

Sayfa: 192

Bu kitapta kadınların aşkla, parayla, ihanetle ve ayrılıklarla verdiği sınavların içinden nasıl güçlenerek çıktıklarını değil, nasıl hesaplaştıklarını okuyacaksın. İlahi adaletin tecellisini hızlandıran ritüellerin ne büyük mucizelere yol açtığına inanamayacaksın.

NİGAH

Sayfa: 104

İlk kitabı Nankör’ü hatırlatır bir biçimde, insanı kutsandığı yerden lanetleyen meselelere eğilme ısrarını sürdüren Gökçe Gündüç, bu kez kendi sınırlarına çarpa çarpa derinleşen o bilinçli bakışın etrafında dolaşıyor.