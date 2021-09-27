Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler

Raflardaki yerini alarak okurlarla buluşan yeni kitaplara hep birlikte göz atalım...

Haftanın ilk iş günü bugün... Herkese iyi günler dilerken, kitabı da ihmal etmeyin diyoruz. Bunun için her jafta olduğu gibi bu hafta da kitapseverlerle buluşan yeni çıkan kitapları sizler için hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Lanetlilerin Oyunu

Seni dinlediğimde, senin o pervasız, sakin, hayvansı soluğunu hissettiğimde, sabahın nemini tıraşlı koltuk altlarında soluyarak bedeninin yanında, sonsuza kadar sapasağlam duracağıma ikna oluyorum.

Sayfa: 184

Senlin Yükseliyor

Josiah Bancroft, Babil Serisi’ni kendi imkanlarıyla yayımladı. Babil Serisi’nin büyük dikkat çekerek dünya çapında ün kazanması ve sayısız dile çevrilmesi sadece birkaç yılını daha aldı.

Sayfa: 384

Gökteki Kuşlar

Uluslararası edebiyat fenomeni Karl Ove Knausgaard Gökteki Kuşlar’da anı yaşamayı ve gelecek kaygısından özgürleşmeyi kuşlar ve gökler üzerinden anlatıyor.

Sayfa: 100

Efsun

Çağdaş bir aşk hikayesi olarak da nitelendirilebilecek olan Efsun, Selahattin Demirtaş’ın artık iyice demini almış edebiyatçılığının son ürünü.

Sayfa: 244

Devam Ağacı

Devam Ağacı, Murathan Mungan’ın çeşitli tarihlerde farklı mekânlarda yaptığı dokuz konuşmanın metinlerini bir araya getiriyor. Mungan’ın genel olarak hayatta ve sanatta kendine dert edindiği meselelere, temel ölçütlerine, yazı dünyasının temalarına ilişkin aydınlatıcı ipuçları taşıyan, sosyolojik bir kadraja alınmış metinler bunlar.

Sayfa: 216

Geri Giden Saat

Zaman yolculuğu, androidler, zihin transferi, bilgisayarlar… Geri Giden Saat’in sayfalarında bilimkurgu tarihinin derinliklerinden gelen ilklere şahit olacaksınız.

Sayfa: 144

Lanetli Otel

Otelde kalmaya başladıklarında birçoğu paranormal olaylar yaşamaya başlar. Tuhaf bir koku, uyutmayan kâbuslar ve hatta tavanda süzülen bir kafa... Lordun huzursuz ruhunun musallat olduğundan şüphelenen yakınları onun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak istediklerinde korkunç bir vakayla karşılaşacaklardır. Geceyi sakın 14 numaralı odada geçirme...

Sayfa: 216

Şoför Mustafa

Şoför Mustafa, Suat Derviş’in bir zanaatkâr gibi yıllar içinde ustalaştığını kanıtlayan, daha önce farklı romanlarında ele aldığı, aklını ve ruhunu kurcalayan meselelerin, çatışmaların âdeta billurlaştığı bir roman.

Sayfa: 176

Sizi Uyutabilirim

Uyku, uykusuzluk ve rüyalara dair merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bu kitapta bulacaksınız.

Sayfa: 280

Piyanist - Bez Ciltli

Altı yıl boyunca savaşın şiddetine tanıklık eden, defalarca umudunu yitirmesine rağmen mucizevi rastlantılarla sağ kurtulmayı başarmış Szpilman’ın kaleme aldığı, hayatta kalma içgüdüsü ve duygudaşlığın kurtarıcı gücünün çarpıcı bir örneği olan bu otobiyografik eseri Ülker İnce’nin özenli çevirisiyle raflarda...

Sayfa: 260

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com