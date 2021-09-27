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    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler

    Raflardaki yerini alarak okurlarla buluşan yeni kitaplara hep birlikte göz atalım...
    • Özel İçerik
    • 27.09.2021 - 10:02
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    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler

    Haftanın ilk iş günü bugün... Herkese iyi günler dilerken, kitabı da ihmal etmeyin diyoruz. Bunun için her jafta olduğu gibi bu hafta da kitapseverlerle buluşan yeni çıkan kitapları sizler için hazırladık.

    İyi okumalar dileriz...

    Lanetlilerin Oyunu

    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler #1

    Seni dinlediğimde, senin o pervasız, sakin, hayvansı soluğunu hissettiğimde, sabahın nemini tıraşlı koltuk altlarında soluyarak bedeninin yanında, sonsuza kadar sapasağlam duracağıma ikna oluyorum.

    Sayfa: 184

    Senlin Yükseliyor

    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler #2

    Josiah Bancroft, Babil Serisi’ni kendi imkanlarıyla yayımladı. Babil Serisi’nin büyük dikkat çekerek dünya çapında ün kazanması ve sayısız dile çevrilmesi sadece birkaç yılını daha aldı.

    Sayfa: 384

    Gökteki Kuşlar

    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler #3

    Uluslararası edebiyat fenomeni Karl Ove Knausgaard Gökteki Kuşlar’da anı yaşamayı ve gelecek kaygısından özgürleşmeyi kuşlar ve gökler üzerinden anlatıyor.

    Sayfa: 100

    Efsun

    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler #4

    Çağdaş bir aşk hikayesi olarak da nitelendirilebilecek olan Efsun, Selahattin Demirtaş’ın artık iyice demini almış edebiyatçılığının son ürünü.

    Sayfa: 244

    Devam Ağacı

    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler #5

    Devam Ağacı, Murathan Mungan’ın çeşitli tarihlerde farklı mekânlarda yaptığı dokuz konuşmanın metinlerini bir araya getiriyor. Mungan’ın genel olarak hayatta ve sanatta kendine dert edindiği meselelere, temel ölçütlerine, yazı dünyasının temalarına ilişkin aydınlatıcı ipuçları taşıyan, sosyolojik bir kadraja alınmış metinler bunlar.

    Sayfa: 216

    Geri Giden Saat

    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler #6

    Zaman yolculuğu, androidler, zihin transferi, bilgisayarlar… Geri Giden Saat’in sayfalarında bilimkurgu tarihinin derinliklerinden gelen ilklere şahit olacaksınız.

    Sayfa: 144

    Lanetli Otel

    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler #7

    Otelde kalmaya başladıklarında birçoğu paranormal olaylar yaşamaya başlar. Tuhaf bir koku, uyutmayan kâbuslar ve hatta tavanda süzülen bir kafa... Lordun huzursuz ruhunun musallat olduğundan şüphelenen yakınları onun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak istediklerinde korkunç bir vakayla karşılaşacaklardır. Geceyi sakın 14 numaralı odada geçirme...

    Sayfa: 216

    Şoför Mustafa

    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler #8

    Şoför Mustafa, Suat Derviş’in bir zanaatkâr gibi yıllar içinde ustalaştığını kanıtlayan, daha önce farklı romanlarında ele aldığı, aklını ve ruhunu kurcalayan meselelerin, çatışmaların âdeta billurlaştığı bir roman.

    Sayfa: 176

    Sizi Uyutabilirim

    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler #9

    Uyku, uykusuzluk ve rüyalara dair merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bu kitapta bulacaksınız.

    Sayfa: 280

    Piyanist - Bez Ciltli

    Haftanın yeni çıkan kitaplarından seçmeler #10

    Altı yıl boyunca savaşın şiddetine tanıklık eden, defalarca umudunu yitirmesine rağmen mucizevi rastlantılarla sağ kurtulmayı başarmış Szpilman’ın kaleme aldığı, hayatta kalma içgüdüsü ve duygudaşlığın kurtarıcı gücünün çarpıcı bir örneği olan bu otobiyografik eseri Ülker İnce’nin özenli çevirisiyle raflarda...

    Sayfa: 260

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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