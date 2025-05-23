Hak Dini Kur'an Dili kitapları, 100. yılına özel yeniden okurlara sunuldu

AA

Ketebe Yayınları bünyesinde hazırlanan eserin Altunizade Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal ve Doç. Dr. Murat Kaya söyleşi yaptı.

Söyleşide, Elmalılı'nın yaşamı, dünyaya bakışı, eserin yazım süreci ve etkisi ele alındı.

Doç. Dr. Murat Kaya, Yazır'ın Türk milleti ve İslam ümmeti için yaşadığı asırda yeni fikirler ortaya koyan, açılımlar getiren, ümmetin kurtuluşu, feraha çıkması, gelişmesi, durağanlıktan kurtulması için gayret eden büyük bir müceddid olduğunu belirterek,

"Küçük yaşta Arapçayı öğrenmiş, İslami ilimlerle meşgul olmuş. 1895'te 17 yaşlarında İstanbul'a geliyor. İstanbul medreseleri, okulları, programları, kültürel faaliyetleri, ilmi faaliyetleriyle büyük bir nimet. Hamdi Efendi de ilk devrelerde, İslami ilimlerin geneli ile meşgul oluyor, hatta 'dersiam' oluyor. Dersiam İslami ilimlerde fıkıhtan, tefsirden, hadisten, kelamdan, felsefeden, mantıktan dersler veren demek. Kendisi ayrıca genel olarak İslami ilimler bilmekle birlikte 15 yıl fıkıh çalıştığını, tedris ettiğini de söylüyor" dedi.

ZENGİNLEŞTİRİLEN KİTAP

Hamdi Yazır'ın edebiyat, tarih, batı hukuku ve felsefe alanlarında da çalışmalar yaptığının altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

İlimle meşgul olduğu gibi fiiliyatla hareketle de meşgul. Çok yönlü, çok kapsamlı bir insan. Bütün bu birikimiyle tefsiri yazmaya başlıyor. Burada da evvel, ahir rivayeti alıyor. O zamanlar bir zayıflama dönemi var Osmanlı'da. Dolayısıyla kendisinden öncekilerin ilmine sahip çıkmak, selefi, geçmişi, genel kültürümüzü muhafaza etmek, sonrasında da yeni gelişmeleri takip ederek bunları birleştirmeyi hedefliyor. Bunu da başardığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz."

"AÇIKLAMALAR KISMINI KOYDUK"

Murat Kaya, eserin ilk cümlesinden son cümlesine kadar, insanı cezbederek, çekerek, hayran bırakarak devam ettiğini söyleyerek, "İlim, felsefe ve edebiyat. Bu tefsirde bunu görüyoruz. Tabii bugün geldiğimiz noktada dilinden biraz uzaklaştığımızdan dolayı anlamak için biraz çalışmak, gayret etmek gerekiyor. Bu baskıda ona yardımcı olmak için açıklamalar kısmını koyduk" diye konuştu.

Eserde çok sayıda ilmi ilgilendiren terimlerin yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal ise,

"Bu terimlere dair açıklamalar yaptık ve zor anlaşılır kelimeler için hem notlarda hem de her cildin sonunda lügat ilavesi yaptık. Ayrıca rivayet değerlendirmeleri yaptık. Yani müellifin aktardığı bazı rivayetlerin hangi kaynaklarda yer aldığı, sahih, zayıf gibi değerlendirmeler ve oldukça zor olabilecek pasajları kenarda sadeleştirerek açıklamaya çalıştık. İnşallah bu şekilde daha çok istifade edilir" şeklinde konuştu.

Eserin 100. yılına özel hazırlanan baskı, 8 cilt olarak Ketebe Yayınları etiketiyle okurların beğenisine sunuluyor.