Hakikatin peşinde olan bir arayış kitabı: Dün Gece Ne Oldu? Çağrı Dörter’in dinlere, öğretilere ve aydınlanma yollarına kaynak olan Hakikat’in gerçekte ne olduğunu anlatmak üzere kaleme aldığı rehber kitapların en yenisi Dün Gece Ne Oldu? okuma şöleni sunuyor.

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Daha önce Anka’nın Kanatları, Aşk ve Ejder, Bugünün Tasavvufu, Asi Peygamberler (Aklın Yükselişi), Sezginin Sonsuzluğu (Asi Peygamberler II: Ouroboros) ve Garip adlı kitapları yayınlanmış serinin yedince kitabı olan Dün Gece Ne Oldu? okurlarını aklın sınırlarını zorlayan bir yolculuğa çıkarıyor.

Bütün yaşamını Hakikat’i arayarak geçirmiş bir yolcu, sorularının cevabını bulmak için çıktığı yolculuktan elleri boş olarak eve dönmektedir. Tam o esnada son derece garip ve zorlu yöntemleri olan bir ermişten bahsedildiğini duyar.

Bu onun son şansıdır ve kullanmaya karar verir. Peki, aradığını bulabilecek midir? Bulduğunda, O’nu anlayabilecek midir? Ve bu zorlu süreci tamamlayabilecek midir?

Aşk ile sarhoş olmayana, Hakikat haramdır…

Yaşamın anlamı ve varoluşun hakikatini bulmak için yollara düştüğü uzun yolculuğunun sonunda eve dönmeye karar veren bir yolcu, zorlu bir coğrafyanın dağlarında yaşayan garip bir ermişten bahsedildiğini duyar. Onun hakkındaki bilgiler de yaşadığı yer gibi muğlaktır.

Mizacın keskin yöntemleri...

Mizacının keskin, yöntemlerinin sıra dışı ve sınamalarının zorlu olduğunu duymasına rağmen onu bulmaya karar vererek, bahsi geçen bölgeye ulaşır. Ancak ne karşılaşmaları planladığı gibi olacaktır ne de sonrasında yaşanacaklar...

Yazar Çağrı Dörter

Tanımlanmaz alemler

"12 gece mi, 12 sene mi?” sorusuyla başlayacak garip yolculuğu bir süre sonra zamanla mekânın, geceyle gündüzün ve gerçeklikle aşkınlığın birbirine karışmaya başladığı bir vortekse dönüşerek onu bilincin sınırları dışına çıkaracak ve tanımlanamaz âlemlere fırlatacaktır...

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Sürükleyici anlatım

Kendi kategorilerinde çok satanlar arasında bulunan Bugünün Tasavvufu, Asi Peygamberler, Garip, Sezginin Sonsuzluğu, Anka’nın Kanatları, Aşk ve Ejder kitaplarının yazarı olan Çağrı Dörter’in 7. kitabı Dün Gece Ne Oldu, sürükleyici anlatımına eşlik eden ani manevraları, beklenmedik sürprizleri ve güçlü mana aktarımlarıyla okurunu bambaşka bir âleme ve bilinç düzlemine çekerken; yaşamın anlamı, insanın hakikati ve varoluşun gizemine dair değerli sırları da kulağına fısıldıyor...

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