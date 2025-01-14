Hayata, yaşanmışlıklara ve aşka dair şiirler: Hak

Özel Haber

Türkiye'de ve dünyada şiir okuru her zaman az olmuştur. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Kitap raflarında şiir kitapların ömrü ne yazık ki günümüzde azdır. Ama sizlere yeni bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Uzun süredir yeni şiirler yazdığını bildiğim Özlem Bozyel Karadağ'ın ilk kitabı olan Hak, Ritim Yayınları etiketiyle şiir severlerle buluştu.

Özlem Bozyel bu şiirleri tabiri caizse demlene demlene yazdı. Zaten şiirlerden bunu fazlasıyla anlıyoruz. Öz ve biçime bağlı kalınarak yazılan şiirlerde hayata ve aşka dair ne varsa bu kitapta...

Şiir okumayı severim hele bunlar okunası ve güzel şiirlerse; işte o zaman tadına doyulmaz bir okuma serüveni ortaya çıkıyor. aşk, özlem ve yaşanmışlıkların toplamıdır Hak kitabı. Özlem Bozyel, ilmek ilmek bir böceğin ağını ördüğü gibi ya da nakış ustalığında yazmış şiirleri...

Özlem Bozyel'in ilk kitabı olmasına rağmen harika iş çıkartmış. Nitekim bir yazarın ya da şairin ilk yazdıklarına baktığınızda hakkında olumlu ya da olumsuz yargılara varılabilir. Bozyel kitabında biz okurlara olumsuzluklara yer bırakmıyor. Bu da onun iyi bir kalem işçisi olduğunu gösteriyor.

Her yazarın, şairin yazdıklarında yaşanmışlıkları vardır. Ve içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını ya da yanı başında cereyan eden olaylar silsilesine tanık olur. Derin gözlem yeteniyle bütünleşen şiirler işte böyle ortaya çıktı.

"BENİ YAZMIŞ HİSSİYATI"

Sadece şiirlerle yetinmeyen Bozyel, yeni bir romanın da sac ayaklarını oluşturmaya başladı. Özlem Bozyel'in şiirlerinde herkese göre bir şeyler var. Şiirleri okuduğunuzda "Tam da benden bahsediyor" hissiyatına kapılabilirsiniz. Yani Özlem Bozyel'in satırlarında biz'ler varız, sen'ler var; ve kendisi var...

Şair ve yazar Özlem Karadağ Bozyel

Şu satırlar RED adlı şiirinden;

Akıyorsun kalemden Ey Yâr,

Sığınmayan Beni mi, Nasıl anlar?

Umursuz vaktindeyim erken sabahın.

Yıldızım Ezansız vuslatta, Zamanı mı Kollar?

Cennetim Gül Ba, Har’ında.

Hele, Hele’me bi daha dokunsun, Naz! Ar’lar. Nas’sı Tuz’lu

Suda sınırsız, Yanmak mı?

Görün, Sır. Kaz, An’dım Dolu, Sun’lar.

Gerçek! Karanlık. Arkasız Yarı’m da soğuklar.

Gülüm Serdim, Isınsız mı? Masallar.

Özgür o Zan’da Yeni Türk’ümüz. Best’te Siz!

Kimse mi? Hımm, Masa’m da Yine Yoklar.

HAYATA DAİR DAVET...

Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverleri Bozyel'in şiirleriyle tanışmaya davet ediyorum.

Zira, bu davettir icap etmek gerek. Şiire, aşka, özlemlere ve hayata...

ÖZLEM BOZYEL'E DAİR

Küçük yaşlarda edebiyata ve yazmaya merak salan Özlem Bozyel, bu birikimini kağıda dökmeye devam ediyor. Edebiyat ve yazmak en büyük tutkuları arasında yer alıyor. Şiire ise ayrı bir bağı var. Evli ve iki kız çocuğu annesi olan Bozyel, edebiyat yolculuğuna ilk kitabıyla adım atmış olsa da, bunu yeni eserlerin takip edeceği aşikar.