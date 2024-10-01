Haberler



Kitap



Hayatını kaybeden Güneri Cıvaoğlu'nun herkesin mutlaka okumasını istediği kitap

Hayatını kaybeden Güneri Cıvaoğlu'nun herkesin mutlaka okumasını istediği kitap Türk basının duayen isimlerinden olan Güneri Cıvaoğlu, hayatını kaybetti. Meslek yaşamı boyunca pek çok önemli başarılara imza atan Cıvaoğlu, 2007 yılında yazdığı köşe yazısında okurlarına bir kitap bahsetti ve herkesin mutlaka okumasını istedi.