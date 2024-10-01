Hayatını kaybeden Güneri Cıvaoğlu'nun herkesin mutlaka okumasını istediği kitap

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen Cıvaoğlu'nun ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu.
Gazetecinin ölüm haberini alan birçok siyasetçi, bürokrat ve gazeteci, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.
Usta gazeteci, 11 Kasım 2027'de yazdığı bir yazıda önemli bir kitaptan söz edip, okurlarına mutlaka okumaları yönünde telkinlerde bulundu. Güneri Cıvaoğlu'nun bahsettiği kitap ise Kurtul Altuğ'un yazdığı Genelkurmay'ın Işıkları Yanıyordu adlı kitabıdır.
Cıvaoğlu kitap hakkında şunları söylüyor;
"YOL HARİTASININ DURAKLARI"
"Genelkurmay'ın ışıkları başkentin nabzını yansıtan göstergelerden biridir.
İç politikada, iktidarla ya da 'irtica' veya 'bölücülük' eksenli partilerle gerilim tırmandığında Genelkurmay ışıklarına bakmak, başkentli gazetecinin yıllarca yol haritası duraklarından biri olmuştur.
"OLAYLARI YENİDEN HATIRLADIM"
Yakın siyasi geçmişin kapalı kapılar ardında kalan çok ilginç olaylarını Altuğ'un kaleminden okumak zevk.
Siyasi tarihi, polisiye roman lezzetinde yazmış.
Yargıları, gözlemleri, deneyimleri ve felsefe boyutuyla harmanlamış.
Gerçekten akıyor. Bazılarını birlikte yaşadığımız olayları onun satırlarıyla yeniden hatırladım."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış