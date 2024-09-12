Hayatının hikayesini oluşturmak isteyenlerin kitabı: Kendi Hikayenin Kahramanı Olabilirsin Yazar Ece Çiftçi'nin yazdığı Kendi Hikayenin Kahramanı Olabilirsin kitabı, hayata, mutluluğa ve sevinçlere dair bir okuma sunuyor. Kitap, insanın hayallerin ötesinde sesleniyor ve onlara yol gösteriyor.

Haber Merkezi

Kendi Hikayenin Kahramanı Olabilirsin hayata dair bir kitaptır. Kişisel gelişim türünde yazılan bu eserde hayata dair okumalara yapacaksınız. Kendi Hikayenin Kahramanı Olabilirsin, aynı zamanda yeteneklerimizin farkına varmak için yazıldı.

Nice insanlar içindeki gizli gücü, kudreti ve yeteneği bilmesine rağmen bir türlü harekete geçemez. İşte bu kitap sizlere cesaret verecek "Ben de buradayım" diyeceksiniz.

Peki bu kitabı kimler okumalı?

Başarının peşinde koşmak isteyenler, "Yapabilirim ama cesaretim yok" diyenler bu kitabı mutlaka okumalı...

Ece Çiftçi bu kitapta çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak bir insanın kendi yeteneklerini nasıl keşfedebileceğini ve bunları nasıl toplumla paylaşabileceğini anlatıyor. Bu kitap kendi potansiyelini keşfetmek isteyenlere ilham olacak…

Ece Çiftçi, hayallerin, sınırları aşıp milyonlarca kişiye ilham olma gücüne inanıyor. Bu amaçla yazdığı Kendi Hikâyenin Kahramanı Olabilirsin yazarın ilk kitabı.

Kitapta şöyle diyor yazar;

DEĞİŞTİRME GÜCÜ

"Aslında değiştirme gücü hepimizin içinde var. Ben bunu 14 yaşımda fark ettim… Ah o farkındalık anı... İnsanı uyutmaz, uyandırmaz, yemek yedirmez. Bu yüzden de farkındalık insanları çoğu zaman rahatsız eder. İnsanlar onun üzerini toprakla örterler…"

BAŞARININ TANIMI

Başarının tanımı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Hayatta herkesin başarılı olması mümkün mü? Aslında istenilince oluşabilecek bir durumdur bu. Yeter ki; insan kendine söz geçirebilsin. Çünkü insanın en büyük rakibi her zaman kendisidir. Kendi Hikayenin Kahramanı Olabilirsin kitabı tam da bunun için yazıldı.

Harekete geçin ve başarın...

ergul.tosun@ensonhaber.com