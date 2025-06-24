Haydar Ergülen'den bir borç ödeme denemesi

Haydar Ergülen, avare adımlarla çocukluğunun şehrini dolaşırken Türk futbolunda Anadolu devrimini ateşleyen Kırmızı Şimşekler'in 60. yılında evde ve dışarıdaki serüvenini yazıyor. Şehre, semte, şiire, futbola dair çok-sesli bir döküm.

Türk şiirinin modern şairlerinden olan Haydar Ergülen, doğup, büyüdüğü Eskişehir'i yazmadı sadece, gönülden bağlı olduğu Eskişehirspor'u da tüm yönleriyle okurlarına aktarıyor.

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren, şampiyonu belirleyen Eskişehirspor'un bugünü, yarını ve geleceği bu kitapta. Kitabı bir spor muhabiri ya da yazarı yazmadı; aksine bir şairin, satırlara adeta dans ettiren bir kalemin ürünüdür.

Eskişehirspor şu an zor günler geçiriyor olsa da onu sevenler her zaman arkasındadır. Haydar Ergülen, yazdığı kitapla çok sevdiği kentini ve spor kulübüne olan vefa borcunu ödüyor.

Şiirimizin önemli kilometre taşlarından biri olan şair ve yazar Haydar Ergülen, her zamanki kıvrak kalemiyle okurlarını Es Es'in sokaklarında gezdiriyor. Futbol bir aşksa bu aşkı en iyi yaşayanlardandır Haydar Ergülen...

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FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Usta şair, bize kitapta futbolun birleştirici gücünü ve eskiden tekelleşmeyen; insanların izlediği bir oyun olan futbolun Eskişehir için en anlama geldiğini anlatıyor. Kitap bir roman ya da öykü değil ama o tatta okuyabileceğiniz bir çalışma olmuş. Şairlerin yazdığı her ne varsa okunmaya değmez mi?

EDEBİYATLA GEÇEN BİR ÖMÜR...

Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan kitap, Haydar Ergülen'in yaşanmışlıklarını, anılarını, çocukken ve şu anda bile gönülden bağlı olduğu kadim bir kentin dehlizlerinde bizi gezdiriyor. Spor ve edebiyatla geçen bir ömrün anatomisini bu kitapta bulabileceksiniz.

Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için elimizdeki bu çalışma ideal bir tavsiye niteliği taşıyor.