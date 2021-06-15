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    İlhami Algör’den yeni roman geliyor: Hisli Kirpi

    İlhami Algör’ün Hisli Kirpi adlı romanı İletişim Yayınları etiketiyle haziran ayı içinde yayımlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 12:01
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    İlhami Algör’den yeni roman geliyor: Hisli Kirpi

    Hayatın kıyılarında dolaşan bir adam ve onun, içinden Nezihe Hanım geçen dünyası.

    İlhami Algör, Hisli Kirpi’de katman katman yükselen anlatımı ve kendine özgü muzip diliyle duyguların ve gerçeklerin, var olmanın ve yok oluşun, anın ve geçmişin iç içe geçtiği bir hikâye kuruyor.

    İlhami Algör’den yeni roman geliyor: Hisli Kirpi #1

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    Sayfa: 100

    SORULARLA DOLU ROMAN

    Hem her gün sokaklarında gezdiğimiz hem de caddelerini ilk kez gördüğümüz bir yerdeymiş gibi heyecanla adımladığımız Aziz Bura'nın gündüz ve gecesinin kokusunu duyduğumuz, ismiyle müsemma hisli ve sorularla dolu bir roman.

    İlhami Algör’den yeni roman geliyor: Hisli Kirpi #2

    İlhami Algör

    "ŞURAYA BİR DENİZ YAPALIM"

    "Şuraya bir deniz yapalım. Dibine batıklar, demirden evler. Üzerine adalar, kenarlarına kıyılar, kıyılara farklı diller konuşan insanlar. Fakat herkesin bir omurgası, leğen kemiği ve mümkün ise aile fotoğraf albümü olsun. Eğer bir ailesi ve fotoğraf albümü yok ise canı sağ olsun."

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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