İlkokul öğrencisi Nisa 1 yılda 175 kitap okudu

Babasının geçen yıl koronavirüse yakalanmasıyla odasına kapanmak zorunda kalan 10 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencisi Nisa Döne Taştepe, 1 yılda 175 kitabı bitirdi.

Osmaniyeli 2 çocuklu bir ailenin kızı olan Nisa, İstanbul'da dünyaya geldi. Eyüpsultan ilçesinde Şehit Erkan Pala İlkokulu'nda eğitim gören Nisa'nın kitaplara ilgisi küçük yaşlardan itibaren başladı.

Annesi ve babasının küçükken her gün sırayla ona kitap okuduğu Nisa, çoğu zaman oyuncak yerine anne ve babasından kendisine kitap almalarını istedi.

ODASINA KAPANDI, KİTAP OKUDU

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla evde kalmak zorunda kalan Nisa, babasının da koronavirüse yakalanmasıyla odasına kapanmak zorunda kaldı.

GÜNDE 90 SAYFA KİTAP OKUYOR

Öğretmen olan dayısının da yönlendirmesiyle kitaplara daha fazla zaman ayıran Nisa, geçen yıl Nisan ayından bu yana yoğun bir şekilde kitap okudu. Günde ortalama 90 sayfa kitap okuyan Nisa, 1 yılda aralarında dünya klasiklerinin de bulunduğu 175 kitabı

"KİTAP OKUYUNCA MUTLU OLUYORUM"

Nisa, "Babam Kovid-19'dan dolayı rahatsızlanmıştı. Bu nedenle biz odalara kapanmıştık. Babam rahatsızlandığı için biraz moralim bozulmuştu. Dayım bizi aradı 'kitap okuyun' dedi. Biz kardeşimle her gün okuyorduk. Kitapların özetini çıkarıp, akşam dayım bizi aradığında o sorular soruyordu ben de cevap veriyordum. Özetleri ona anlatıyordum. Pandemi döneminde kitap okumak çok iyi geldi bana. Alışkanlık olmaya başladı, hep okuyasım geldi. Bunun için kendimi kitaplara yönlendirdim. Kitap beni rahatlattı. İlgileneceğim bir şey oldu. Mutlu oldum. Meraklı oldum. Yazarları araştırmaya biraz daha yöneldim. Kitap okumak çok güzel bir şey. Kitap okuduğumda kendimi çok iyi hissediyorum."





ARKADAŞLARINA KİTAP OKUYUN TAVSİYESİ

Yaşıtlarına kitap okumalarını tavsiye eden Taştepe, Fransız ve Rus klasiklerini okumayı sevdiğini belirterek "Türkçede en sevdiğim yazar Sevim Ak. Onun 'Uçurtmam Bulut Şimdi' kitabını çok sevdim. Başka yazarların 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası', 'Küçük Prenses', 'Bunun adı Findel'i de çok seviyorum. Dersleri de kitapları da çok seviyorum ama kitaplar bana daha iyi geliyor" diye konuştu.