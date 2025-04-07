Irmak Zileli'den benzersiz bir roman: Şimdi Buradaydı

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Edebiyatımızın başarılı kalemlerinden, değerli yazarımız Irmak Zileli, yeni romanı Şimdi Buradaydı ile 2022'den sonra yeniden okurlarıyla buluştu. Roman, bir psikiyatr ile hasta arasında seanslar boyu giderken gelen, hatırlamıyorlar eşliğinde, soru-cevap arasında pek çok yerde bulunan, kişinin ve mekanın anlatıldığı tek planda geçen bir film gibi.

Şimdi Buradaydı, hem toplumsal hem bireysel alanda, kötülüğün belirlediği anlara parçayı tutan şaşırtıcı bir kurguya ve anlatıma sahip.

Şimdi Buradaydı, sayfasında yeni sorular ve olasılıkların ortaya çıktığı, son sayfasına kadar sürekli yükselen bir merak ve şaşkınlıkla ilerleyen bir roman. Bir cinayeti önleyen sezgisiyle hareket eden Psikiyatrist Birkan, tehlikeli bulunan hastasını dikkatle izlemektedir.

HATIRLAMALR VE SORU SESLERİ

Hatırlamalar ve soru sesleri boyunca seanslar boyunca geçen olaylar, mekanlar, kaybolanlar; anneler babalar ve sevgililer; tutkular ve hesaplaşmalar boy gösterir. incelenen, işlenmiş suçları mı yoksa işlenecek olanlar mı gösteriyor?

Onun romanında yeni bir tarz, yeni bir teknik, yeni bir atmosferle tanınan öğrenciler lisanslı yazar Irmak Zileli, soluksuz ilerleyen bu yeni romanında okurunu hızla dönen bir çarkın içinde devam ediyor.

Başrol bir tanedir bence. Onun zamanı. O öyle paylaşılabilecek bir şey değil. İyi, Kötü, Çirkin denince Clint Eastwood gelir akla. Sonunda ne oluyor, onu unuttum. Birbirlerini mi öldürüyorlardı? En sonunda canlı kalan kimse odur işte başrolde. Bu da bir kriter yani.

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"VAR MI DAHİLİNCE SUÇ İŞLEMİŞ KİŞİLER"

"Birkan Bey, sözümü kesecek, öne doğru eğilip parmağını tehditkâr bir şekilde uzatacak, sizi ailenizi gösterecek tabii, merak ediyorum, var mı dahilde suç işlemiş kimseler? Konu ben değilim, fırsattan vazgeçmeye devam edecek, hırsızı, katili, istismarcısı... Kim bilir, belki siz de şimdi bana öğretmektir. Bana saldırmak boyutuna ne kazandıracak anlayamıyorum, derken o, benim sakin kalmam gerekecek. Ben size yardımcı olmak için buradayım. Fazladan yardım talebinde bulunan sizsiniz. Bu söylediklerimi sakinleştirebiliriz belki. O zaman elindeki kalemi bırakır, mektubun açılacağı der. Korktunuz mu yoksa? Neden korkacağım diye soruyorum. Olası bir cinayet aleti, ne de olsa, sesinde tehditten çok kabulleniş olur."

Yazar Irmak Zileli

IRMAK ZİLELİ HAKKINDA

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Sosyal antropolojiyi gördüm. Yayın yayınlarının çeşitli dergilerinde, gazete kitap eklerinde yayımlanan değerlendirme ve eleştiri yazılarıyla adım attı.

Zileli'nin basılmış eserleri arasında Eşik (2011), Gözlerini Kaçırma (2014), Gölgesinde (2017), Son Bakış (2019), Bende Ölen Sensin (2022) ile genç okurlar için kaleme alınan Bozuk Saat (2019), Arkadaşım İçin (2022), Her Şeyi Gördüm (2024) romanları bulunmaktadır.

ÖDÜLLÜ ROMANCI

Diğer kitaplar arasında Bayram Çocukları (2004) isimli bir araştırma, Halit Refiğ ile söyleşilerinden oluşan Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim (2009) ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın hazırladığı bir nehir söyleşi kitabı olan Ara Total (2021) bulunuyor.

Zileli'ninEşik romanı 2012 Yunus Nadi Roman Ödülü'ne,Son Bakış isimli romanı ise 2020 Duygu Asena Roman Ödülü'ne değer görüldü.