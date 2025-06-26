Japonya'da evrensel okura ulaşan, korku dolu bir okuma: Tuhaf Ev

Gizemli hikayeleriyle Japonya'da büyük ilgi gören Uketsu, bu kez okuru tanıyan ama adım atan, yabancılaşan bir eve davet ediyor. Çizimlerini Uki'nin üstlendiği bu manga, klasik korku ögelerini zekice altüst eden kurgusuyla raflardaki yerini alıyor.

Ana karakter, basit bir ev ziyareti için gittiği yerde hiç tahmin edilmeyen bir gerçekle karşılaşır: Evin odaları değişmekte, kurallar kaymaktadır. Gerçeklik ile hayal arasındaki çizgiler silinirken, her sayfa okura tekinsiz bir atmosferin içinden seslenir.

Korku burada sadece canavarlarla ya da karanlıkla değil, mekanın kendisiyle kurulur. Zemin kayar, tavanlar daralır, koridorlar uzar… Bu ev sizi içine çeker ve bir daha bırakmaz.

GERİLİM DOLU MANGA DENEYİMİ

Modern Japon korku mangasının yükselen isimlerinden Uketsu, okuyucusunu yalnızca korkutmakla kalmayıp; aynı zamanda riskli sınırlar da zorluyor. Tuhaf Ev, Junji Ito'nun izinden gitmesine ama kendi tedirgin dili kuran bir yazarın kaleminden çıkıyor.

Tuhaf Ev, yalnızca bir korku hikayesi değil, aynı zamanda mekânın karakterleşmiş, okurun yönünü algılıyor ve güven hissini sürekli sorgulayan bir deneyim sunuyor. Uykusuz gecelerinize yeni bir sebep içerir, bu evin kapısını aralayın.

Sayfa: 208

EVİM DEDİĞİNİZ YERİ GERÇEKTEN TANIYOR MUSUZ?

Japonya'da evrensel okura ulaşan, beyaz perdeye taşınan ve ulusal bir fenomene dönüşen Tuhaf Ev, gizemli özellikleriyle okurlara şu soruyu sorduruyor:

Okült ve gizemli konularla ilgilenen yazar, eski bir arkadaşının satın almayı düşündüğünü evin planını incelediğinde bir tuhaflık fark eder. Mutfakta akla mantığa sığmayan gizemli bir form, üst katta ise evin tam ortasında yer alan penceresiz bir çocuk odası vardır.

İlk bakışta sadece eğlenceli bir mimari bilmeceden ibarettir görünen bu durum, kısa sürede çok daha karanlık ve bir hal alır. Merakı iyice artan yazar, bu tuhaf yapıyı anlamlandırmak için zeki ve sıra dışı bir mimar olan Kurihara Bey'den yardım ister.

GÜN YÜZÜNE ÇIKAN SIRLAR...

İkili, evin mimari garipliklerini inceledikçe geçmişe dair yazılanlar sırları gün yüzüne çıkarlar. Evin farklı inşasını gizlemeye mi çalışıyorsunuz? Burada yaşayanlara ne oldu? Ve neden onun odası sanki konfor için değil kontrol için olması gerektiği gibi duruyor mu?