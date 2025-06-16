Javier Cercas, Bağımsızlık romanıyla evrensel bir anlatı sunuyor

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Karanlığın içine düşmüş bir adam, geçmişin gölgeleriyle yüzleşirken adaletin peşinden koşuyor... İlk kitabın devamı niteliğindeki bu romanda, Melchor Marín bir kez daha okuyucuyu İspanya’nın kıyıda kalmış bölgelerinden karanlık yeraltı dünyasına taşıyor.

Cercas, romanında adalet duygusu yaralanmış bir adamın içsel çalkantılarını ustalıkla kurgularken okuru, hem bir suç romanının ritmiyle hem de bir iç hesaplaşmanın yoğunluğuyla baş başa bırakıyor. Melchor, bu romanda Barselona belediye başkanına cinsel içerikli video yoluyla yapılan bir şantajı soruşturmak için görevlendiriliyor.

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EVRENSEL BİR ANLATI

Bağımsızlık, yalnızca bir suçun çözülmesini değil, bir vicdanın çöküş ve dirilişini de anlatıyor. Javier Cercas, romanın arka planına çağdaş İspanya’nın toplumsal katmanlarını yerleştirerek, anlatıyı evrensel bir zemine taşıyor.

Gandesa’nın gölgeli sokaklarından Barselona’nın karanlık köşelerine uzanan bu hikâye, hem bir dedektiflik serüveni hem de yürek burkan bir yas günlüğü. Bağımsızlık, suçla adalet arasındaki sınırları sorgulayan, insani zaaflara ayna tutan ve her satırında edebiyatı hissettiren bir roman. Melchor’un kırık sesini dinlemeye, onunla birlikte suçluların izini sürmeye hazır mısınız?

İspanyol yazar Eduardo Mendoza'nın, ölümünün ardından en iyi İspanyol yazar olarak tanımladığı Javier Marias'ın koltuğuna seçilen Cercas, ülkesinin en önemli yazarlarından birinin mirasını devralan, İspanyolcanın standartlara uygun bir şekilde korunması ve geliştirilmesi için sürdürülen çalışmalara öncülük eden isimlerden biri.

TÜRKİYE'DE ÇOK OKUNUYOR VE İLGİ GÖRÜYOR

Yalnızca İspanya'da değil dünyanın pek çok yerinde edebiyat okurlarını etkilemeyi başaran ve kitapları pek çok dile çevrilen usta yazar Javier Cercas, Türkiye'de de yoğun ilgi görüyor.

Farklı türlerde eserler ortaya koyan ve türler arasında kurduğu ortaklıklarla okurlarına geniş bir ufuk çizgisi sunan Cercas, tarihçinin araçlarıyla roman yazıp tarihi edebileştirirken otobiyografiyi, belgelere dayalı araştırmayı ve edebi dili çok özgün bir tarzda harmanlıyor.

Türkiye'de büyük ilgi gören ve üç yıl önce 39. İstanbul Kitap Fuarı kapsamında ülkemize gelen Javier Cercas'ın eserleri, ustalıklı çeviriler ve nitelikli editoryal çalışmalarla Türkçeleştirilerek Everest Yayınları aracılığıyla okurlarla buluşuyor.