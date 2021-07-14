Jorge Luis Borges: Neden yazıyorum

Arjantinli romancı Jorge Luis Borges, yıllar önce verdiği bir söyleşide neden yazdığını açıklamıştı.

Sevilen kitapların yazarı Arjantinli Jorge Luis Borges, her yazar gibi neden yazdığını verdiği bir söyleşide dile getirmişti. Romanları pek dile çevrilen, elden ele dolşana Borges'in kitapları, modern klasikler dizisi olarak raflarda okurlarını bekliyor.

"NEDEN Mİ YAZIYORUM..."

"Çünkü korkaklık ve sadakatsizliğin doğurduğu o tipik talihsizlik duygusu olmadan asla yazamazdım. Öbür yazarlardan daha iyi düşündüğüme, daha iyi icat ettiğime inanıyorum; biliyorum ki neredeyse hepsi benden daha iyi yazıyor, bende olmayan ve ne düşünerek ne çalışarak ne aldırmazlıkla ne de muhteşem bir tesadüf sonucunda erişebileceğim kayıtsız ve spontane bir rahatlığa sahipler. Buna rağmen yazıyorum, çünkü benim için başka bir kader yok.

EDEBİYATTAKİ AMAÇ

Öyle bir kitap, öyle bir bölüm, öyle bir sayfa, öyle bir paragraf yazayım ki, tüm insanlar için her şey olsun; Havari Pavlus gibi tiksintilerimi, tercihlerimi, alışkanlıklarımı yok saysın; bu bitmek bilmez J.L. Borges’e atıfta bile bulunmasın; Oxford veya Bergama’da ortaya çıkabileceği gibi Buenos Aires’te de ortaya çıksın; nefretimden, zamanımdan ya da şefkatimden beslenmesin; bir şekilde hem geçmişe hem de gizli geleceğe seslensin; analizle tüketilemesin; Silesius’un Kerubi Gezgini’ndeki platonik, zamansız ve nedensiz gül olsun."