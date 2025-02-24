Julianne Moore’un kitabı ABD'de yasaklandı; yazar tepkili: Bu ülkede kitabın yasaklanmasını düşünmemiştim

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kitap, yasağa takıldı. Düşünce özgürlüğü konusunda tartışmalara neden olan konu ise yazar ve oyuncu Julianne Moore’un yazdığı Freckleface Strawberry adlı çocuk kitabı, içeriğinde yer alan bazı bölümler nedeniyle mahkeme tarafından yasaklandı.

Gerekçe, Savunma Bakanlığı’nın cinsiyet ideolojisi veya ayrımcı liberal ideolojileri konu alan” kitapların inceleme için geri çekilmesi kararı.

"BU ÜLKEDE BUNU GÖRECEĞİME İNANMAZDIM"

Moore, “Kitabın nesinin bu kadar tartışmalı olduğunu merak ediyorum. İfade özgürlüğünün anayasal bir hak olduğu bir ülkede bunu göreceğimi hiç düşünmemiştim.” dedi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yazarın yasaklanan kitabı, ABD'de sanat çevrelerinde eleştiri konusu oldu. Önde gelen yazar ve sanatseverlerin yanı sıra okurlar da bu karar tepki gösterdi. Amerika gibi bir ülkede kitapların hala yasaklanıyor olmasını hayretle izlediklerini ifade ettiler.

YAZAR HAKKINDA...

3 Aralık 1960 Fort Bragg, Kuzey Kalifornia doğumlu olan Julianne Moore, hayata Amerikan ordusunda görevli bir baba ve İskoç kökenli bir annenin kızı olarak merhaba dedi.

Boston Üniversitesi’nde eğitime başlayıncaya kadar ailesiyle pek çok şehir ve ülke değiştiren Julianne Moore, üniversite eğitimi güzel sanatlar fakültesinde ve oyunculuk alanında tamamladı.

Mezuniyetinden sonra New York’a taşınan Moore yoğun biçimde tiyatrolarda çalışmaya başladı. 1980’lerin başında Broadway’de ciddi oyunlarda rol alan Moore, esas çıkışını ise televizyonda yayınlanan mini seriler ve pembe dizilerle gerçekleştirdi.