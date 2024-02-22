Katalan şair ve yazar Eva Baltasar'dan isyan ve zarafeti buluşturan bir anlatı İlk romanı Permafrost ile ülkesinin son yıllarda en çok konuşulan yazarlarından biri haline gelen Katalan yazar ve şair Eva Baltasar'ın isyan ve zarafeti buluşturduğu bu anlatı, gizemli buz katmanının altında hassas ve tutkulu bir varoluş sorgulaması.

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Her daim donuk haldeki toprak katmanını ifade eden permafrost aynı zamanda bu romanın anlatıcısı kadını mecazi olarak sarmalayan bir katman. Hiçbir yere uyum sağlayamayan, yaşadığı kişisel krizler karşısında cinsellik, edebiyat ve sanata sığınan bu kahraman, ailesindeki kadınların yol açtığı travmaları sevgili olduğu kadınlarla yatıştırmaya çalışıyor.

Çocukluğu ve yetişkinliğinde Barselona, Brüksel ve İskoçya'da yaşadıkları, ailesi ve toplumun dayattığı kuralları kırma çabası, hayattaki şüpheleri, kontrolcü bir anne ve aşırı normal bir kız kardeşin yarattığı beklentiler kendi etrafına bir kalkan gibi ördüğü tabakayı her geçen gün sağlamlaştırıyor.

Varoluş sorgulaması

İlk romanı Permafrost'la ülkesinin son yıllarda en çok konuşulan yazarlarından biri haline gelen Katalan yazar ve şair Eva Baltasar'ın isyan ve zarafeti buluşturduğu bu anlatı, gizemli buz katmanının altında hassas ve tutkulu bir varoluş sorgulaması.

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Yazar Eva Baltasar hakkında...

1978'de doğdu. Katalan şair ve yazar. Barselona Üniversitesi'nde pedagoji eğitimi aldı. Çok sayıda şiir kitabı yazdı. Aralarında 2008 Miquel de Palol, 2010 Benet Ribas ve 2015 Gabriel Ferrater'in de bulunduğu çok sayıda ödül kazandı.

Ödüllü romancı

Baltasar'ın ilk romanı Permafrost, Katalan kitapçılardan 2018 Premi Llibreter Ödülü'nü aldı ve 2020 Médicis Ödülü'nde En İyi Yabancı Kitap dalında kısa listeye girdi. Pek çok dile çevrilen Eva Baltasar bedene odaklanıyor, sınırsız cinselliğin ve anneliğin çeşitli biçimlerini ele alıyor.

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