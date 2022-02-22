Kepçeyle Bilgi Çorbası kitabıyla yemekler hakkında her şey

İngiliz yazar ve Londra Kings College’da Genetik Epidemiyoloji Profesörü Tim Spector tarafından kaleme alınan Kepçeyle Bilgi Çorbası kitabı, oldukça sıra dışı bilgilerden oluşuyor.

Kalorinin ortalama tüketiciler için bir felaket olduğunu savunan Tim Spector, yeni kitabı Kepçeyle Bilgi Çorbası’nda yemekler hakkında insanlara söylenen çoğu şeyin neden yanlış olduğunu açıklıyor.

Hepimiz nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda tavsiye bombardımanına tutuluyoruz. Her gün yeni bilimsel keşifler duyuyoruz fakat sanki bize beslenme hakkında ne kadar çok şey anlatılırsa, o kadar az anlıyor gibi görünüyoruz.

Tim Spector, gıdalara ilişkin derinlere kök salmış inançların çoğunun ne kadar temelsiz olduğunu fark etmemizi sağlayacak benzeri görülmemiş bir araştırmayı gözler önüne seriyor.

GIDALAR HAKKINDA BİLGİLER

Her bölümde, bize gıdalar hakkında söylenen hemen hemen her şeyin neden doğru olmadığını açıklıyor. Böylelikle beslenme tercihlerimiz hakkında yeniden düşünebilmemizi ve gıdalarımız ile daha sağlıklı bir ilişki kurabilmemizi öğretiyor.

Gıdalarımızdan sadece kendi sağlığımız için değil, gezegenimizin geleceği için de en iyi şekilde nasıl faydalanabileceğimizi gösteriyor.

KEPÇEYLE BİLGİ ÇORBASI

Kepçeyle Bilgi Çorbası, zihnimizin derinlerine aşılanan ve bizi giderek hem daha sağlıksız hem de daha endişeli hale getiren beslenme masallarına karşı âdeta bir panzehir özelliğinde.

Okuduklarınız dünyadaki popüler diyetlere, doktorlardan aldığınız birtakım resmi ve bilimsel tavsiyelere, tüm sözde mucizevi gıdalar ile her derde deva takviyelere ve yanıltıcı beyanlara şüpheyle bakarak, bunları bilimsel bir süzgeçten geçirmenizi sağlayacak.

İletişim için:

Kitap@ensonhaber.com