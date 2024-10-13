Korku filmi seviyorsanız bu kitabı da okuyun; 12 yazardan tüyleri diken diken eden kitap

Ergül Tosun

Korku filmlerini izliyor, ve kitaplarını okuyorsanız sizi fazlasıyla korkutacak bir kitap önerimiz var: Karanlıkta Parlayanlar.. Koltuğunuza yaslanın ve serüven başlasın. Çağdaş dünya edebiyatının en önemli yazarları bir araya geldi ve ortaya okunası bir kitap yazdılar. Üstelik bu yazarlar arasında korku edebiyatı denilince akla ilk gelen isimlerden olan Stephan King de var.

Daha ne olsun...

Korku edebiyatının en yetenekli yüzlerini bir araya getiren ve bizleri unutulmaz bir yolculuğa çıkaran antolojide her sayfada yeni bir sürprizle karşılaşacaksınız. Bazen korkacak, bazen rahatsız olacak, bazen de sinirleneceksiniz.

Amerika edebiyatının usta isimlerinden olan Stephan King'i dev tabri caizse tuğla kalınlığındaki kitaplarıyla biliyoruz. Yazdığı her kitap okurlar tarafından keyifle okunuyor. Aynı zaman günümüzde korku edebiyatı denilince akla gelen ilk isim olan Stephan King'dir. Usta yazarlar bir araya geldi ve ortaya uzun süre akıllarda kalacak kitap yazdılar. Karanlıkta Parlayanlar...

Şayet korku edebiyatını seviyorsanız ve sıkı bir okuruysanız Karanlıkta Parlayanlar kitabını mutlaka okuyun. Alanında uzman 12 yazarın kaleminden çıkan bu kitapta tüyleriniz diken diken olacak.

KATKI VEREN YAZARLAR

Kitapta imzası bulunan yazarların isimleri şu şekilde;

Hans-Åke Lilja, kurucusu olduğu internet sitesi Lilja's Library’nin 20. yılı şerefine bu antolojide Stephen King, Jack Ketchum, P. D. Cacek, Stewart O’Nan, Bev Vincent, Clive Barker, Brian Keene,Richard Chizmar, Kevin Quigley, Ramsey Campbell, Edgar Allan Poe, Brian James Freeman ve John Ajvide Lindqvist’in kan donduran hikayelerini bir araya getirdi.

Her yazar kendi benzersiz sesiyle kabuslarınıza yeni bir boyut katacak. King'in klasik karanlık atmosferi Edgar Allan Poe, Clive Barker, Jack Ketchum, John Ajvide Lindqvist ve diğer yazarların eserleriyle birleşerek okuyucuyu adeta büyüleyici bir labirente çekecek.

Zihninizin karanlık köşelerinde saklanan korkulara dokunacak bu öykülerle gerçek ve hayal arasında ince bir çizgide yürüyeceksiniz. Karanlıkta parlayan öyküler sizi bekliyor.

TÜRKİYE'DE KORKU EDEBİYATI

Türk korku edebiyatı özellikle son yıllarda hareketlenmiş durumda. Yerellikten ödün vermeden kaliteli ve yetkin olabilen eserler ortaya çıkıyor. Belki yeterince üretim yapılmıyor ama yine de son yıllarda iyi eserler veriliyor.

YENİ OKUMA DENEYİMİ

Hemen şunu belirtelim Karanlıkta Parlayanlar Stephan King'in kitapları kadar tuğla kalınlığında değil. 112 sayfadan oluşan bu eserde yepyeni bir deneyim kazanacaksınız. Söz konusu Stephan King'in herhangi bir kitapta imzası bulunuyorsa, o kitap okunur. Hafta sonu için ya da yeni okuma planları yapmak isteyenlere Karanlıkta Parlayanlar'ı öneriyoruz.