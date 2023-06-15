Körlük romanıyla toplumun yabancılaşmasını anlatan usta bir romancı: Jose Saramago Portekizli, Nobel Edebiyat Ödüllü romancı olan Jose Saramago, 13 yıl önce hayatını kaybetti. Saramago'nun adıyla özdeşleşen Körlük romanı, yazarın toplumun değerlerine ve çevresine olan yabancılaşmasını eleştiriler bir dille okurlara aktarıyor.

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Nobel Edebiyat Ödüllü romancı Jose Saramago, bugün 99 yaşına girdi. Dünya edebiyatına pek çok önemli roman, öykü armağan eden Saramago'nun, en önemli romanı kuşkusuz Körlük eseridir.

Portekiz edebiyatından Jose Saramago’nun Körlük kitabı, körlüğün bulaşıcı bir hastalık olarak bütün topluma yayılışını konu edinir.

1995 yılında yayınlanan Saramago’nun en çok okunan ve bilinen eseri, yazara Nobel Edebiyat Ödülünü kazandırdı. Roman, 2008 yılında yönetmen Fernando Meirelles tarafından filme uyarlandı.

Yazar, burada körlüğü bir metafor olarak kullanır. Asıl vermek istediği ana fikir, insanların duyarsızlığı, bencilliğine dikkat çekmektir. Gelişen olaylara kayıtsız kalan lümpen topluma sert bir eleştiridir.

Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde kırmızı ışıkta bekleyen isimsiz biri, yeşilin yanmasını beklerken aniden kör olur. Şunu belirtmekte fayda var ki, romanda herhangi bir yer ismi, cadde, sokak, şehir ve insanların isimleri yoktur. Bu da romanın en önemli özelliğidir.

Kitaplara adanan bir ömür

Jose Saramago, Lizbon kentinin kuzeyindeki küçük bir köy olan Azinhaga'da doğdu. Yoksul bir köylü ailenin oğlu olarak büyüdü. Ailesiyle birlikte taşındığı Lizbon’da öğrenim gördü. Öğrenimi sırasında kırsal kesimde çalıştı. Ekonomik sorunları nedeniyle okulu bıraktı, makinistlik eğitimi aldı.

Teknik ressamlıktan redaktörlüğe, editörlüğe ve çevirmenliğe kadar birçok işte çalıştı. Bir yayınevinde, yayın hazırlığı ve üretim departmanında görev yaptı.

Diario ve Lisboa gazetelerinde kültür editörü olarak çalıştı. Siyasi yorumlar yazdı. Portekiz Yazarlar Birliği’nin yönetim kurulunda görev üstlendi. 1976’dan sonra kendini tümüyle kitaplarına verdi.

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Noktalama işaretleri kullanma biçimi

Yazarın romanları ve denemelerinin yanı sıra iki şiir kitabı ve oyun kitapları da vardır. Saramago, 1998 Nobel Edebiyat Ödülü'ü kazandı. Yazarın biçemi gayet dikkate değerdir.

Düz yazılarında, noktalama işareti olarak nokta ve virgülden başkasını kullanmaz. Anlatım dili de oldukça muzipçedir; bu da okuyucuyu yazara bağlayan bir diğer etkendir.

Ünlü yazar 18 Haziran, 2010'da 87 yaşında öldü.

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