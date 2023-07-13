Koronavirüs ile ilgili okuduklarınızı unutun; Küresel Hipnoz kitabı komplo teorileriyle süreci anlatıyor Gazeteci Yazar Murat Akan tarafından kaleme alınan “Küresel Hipnoz” kitabı raflardaki yerini aldı. Koronavirüsün nasıl üretildiğini ve Koronavirüs sürecinin perde arkasını belgeleriyle anlatan kitapta birbirinden ilginç iddialar yer alıyor.

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Kitapta yer alan belgelere göre, Amerikalı ve Çinli bilim insanları, koronavirüs üzerinde yaptıkları işlev kazanımı çalışmalarıyla virüsü biyolojik silah haline getirip ABD Savunma Bakanlığı'na bağlına bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı’a (DARPA) teklif etmişler.

Elinizdeki bu kitap, küresel bir çete tarafından tasarlanıp insanlığın başına bela edilen koronavirüsün perde arkasını ve küresel oligarşinin kirli ilişiklerini belgeleriyle deşifre ediyor.

Buna göre Dünya Sağlık Örgütü’nün Virüsün kökenini bulmak için Çin’e gönderilen ekibin de başkanı olan Peter Dazsak’ın başkanlığını yaptığı EcoHealth Alliance, Mart 2018'de DARPA'ya başvurarak yarasa kaynaklı koronavirüslerin işlev kazanımı araştırmasını yürütmek için yüklü miktarda fon istedi.

ABD Savunma Bakanlığı’na yeni silah teknolojileri üreten Defense Advanced Research Projects Agency’ye (DARPA) önerilen bu projenin adı “etkisiz hale getirmek” anlamına gelen “Project DEFUSE” idi.

DARPA’ya yapılan öneride;

“Diğer SARSr-CoV'lerin aksine, sivri ucun reseptör bağlama alanında (RBD) iki delesyon içermeyen, SARS'a göre çok daha yüksek sekans özdeşliğine sahip olan WIVl, WIV16 ve SHC014 olmak üzere üç suş izole ettik. Yeni CoV, SARS-CoV'nin yaptığı gibi hücre girişi için insan ACE2 reseptörünü kullanır ve salgın SARS-CoV'ye benzer şekilde birincil insan akciğer hava yolu hücreleri de dahil olmak üzere çeşitli hayvan ve insan hücrelerinde verimli bir şekilde çoğalır” deniyordu.

İnsanları kolay enfekte etmek

Yani aslında bilimadamları, insanları daha kolay enfekte edebilmek için genetiği değiştirilmiş kimerik virüsler üretmişlerdi. Çinli ve Amerikalı bilim insanları, bu çalışmayı tamamlamak ve bir “silah” haline getirmek için ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'ndan (DARPA) tam 14.209.245 milyon dolar talep etmişler. Belgelere göre ödemeler, 3.5 yıl boyunca birinci aşama için 8.411.546 milyon dolar ve ikinci aşama için de 5.797.699 milyon dolar taksitlerle yapılacaktı.

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Biyolojik silah çalışması

Kitaptaki belgelere göre, projeyi dikkatlice inceleyen DARPA, ilginç bir gerekçeyle bu biyolojik silah çalışmasını reddetmiş. Red gerekçesinde; “Peter Daszak liderliğindeki projenin yerel toplulukları riske atacağı açık” denilerek virüsler üzerinde yapılan işlev kazanımı çalışmalarının tehlikelerinin tam olarak hesaplanamadığını ve virüsü hava yoluyla bırakmanın korkunç sonuçlarının düşünülmediği belirtiliyor.

Koronavirüs ile ilgili gizli not

Kitapta ayrıca; aşılar ve aşı pasaportlarının bir yıl önceden hazırlandığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs ile ilgili gizli notu, Dünya Ekonomik Forumu’nun tarikat yapılanması, virüsün ne zaman ve kimler tarafından üretildiği gibi konular yer alıyor.

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