Luigi Ballerini, Kırmızı Paltolular romanında gizemli bir hikaye anlatıyor

İnsanın iç dünyasına, çok katlı distopik romanlarla ayna tutan İtalyan yazar Luigi Ballerini,Kırmızı Paltolular 'da hafıza ve kimlik üzerine düşündürüyor. Aile ve gençlik çatışmalarını, yardım duygusu arayışını sorgularken bizi dünya çapında buluşturan biri için neleri, kimleri geride bırakabiliriz?

Kişilerin düşünen aileleri, sevdikleri ve peşinde koştukları tutkuları vardı. Birbirine benzemeyen liseli dört gencin şansı, kırmızı paltolu kadınların başlamalarında açıldı. Yüksek notlar, keşfedilen yetenekler, reklamlar, atlatılan başarısızlıklar bir kaza... Bunların hepsi, esrarengiz kadınlarla ilgili geçmişin sırlarını içeren geçmişin sırlarını olabilir mi? Niyetleri neydi?

"BURADA KONUŞMAK İÇİN FAZLA BİR ŞEY"

"Ekran bir süre hareketsiz kaldı. Alberto muhtemelen gerekli. Paolina ve Mattia'nınsa içi kaynıyordu. Evet, şimdi düşününce... Annemle arabayla eve dönerken karşıdan karşıya geçen bir kadın gördüm. Hatta neredeyse kendini arabanın” diye attı, onu az kalsın eziyordu. Kırmızı bir palto giyiyordu ve bana da tuhaf bir şekilde baktı... Niye sordun, tanıyor musun? Paolina ve Mattia birbirlerine bakakaldılar. Artık bu bir tesadüfte. Albi, okuldan sonra hemen benim evde buluşalım. Konuşmamız lazım. Mümkün olur olmaz jel. İyi ama neden? Alberto'yu demeyi önerdi. Sen gel sadece, buradan konuşmak için fazla saçma bir şey."

YAZAR HAKKINDA...

Luigi Ballerini, 1963'te İtalya'nın Sarzana'da doğdu. Doktor ve psikanalist olarak çalışıyor; çocuk ve gençlik kitaplarının yanı sıra gazete ve dergilerde eğitim ve insanların sıra üzerine yazılar yazıyor, çocuklara ve gençlere seminerler veriyor.

ÖDÜLLÜ YAZAR

Ballerini'nin Zia Dorothy (Dorothy Teyze) isimli kitabı 2010'da Beyaz Kuzgun Ödülü'nü, Günışığı Kitaplığı'nın Türkçe'ye kazandırdığı ilk kitabı Parlak Fikir Pastası (2019; Lasignorina Euforbia Maestra pasticciera ) 2014'te İtalyan Andersen Ödülü'nü almaya hak kazandı.