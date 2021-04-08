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- Matematik edebiyatının klasiği ilk kez Türkçe’de
Matematik edebiyatının klasiği ilk kez Türkçe’de
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- 08.04.2021 - 13:52
- Güncelleme : 08.04.2021 - 14:12
Rus yazar Vladimir Levshin (1904-1984) geometri, cebir ve matematik tarihi hakkında, sayılar ve harflerin baş karakterler olduğu birçok kitap yayınladı.
Kitaplarında bir yandan çocukları matematiğin oyun dolu dünyası ile tanıştıran, bir yandan da matematiğe olan bakışlarını zenginleştirerek bu kadim bilimi onlara sevdirmeyi amaçlayan yazarın Türkçe’de ilk kez yayınlanan kitabı Karlikanya’da Üç Gün matematik edebiyatının en önemli klasiklerinden sayılıyor.
YALIN ÇEVİRİ
Berk Öztürk’ün resimlediği, çocukların anlayabileceği yalın çevirisiyle okurlarının karşısına çıkan hikâyede macera Veli, Ece ve Aziz ismindeki üç öğrencinin sayıların yaşadığı esrarengiz Karlikanya’yı ziyarete gitmesiyle başlıyor.
Sayfa: 204
SAYILARLA ARKADAŞLIK
Sıfır’lar bu ilginç matematik ülkesinin bebekleridir ve afacan bir Sıfır kayıptır. Sayılarla arkadaş olan öğrenciler, Karlikanya sokaklarında onu bulabilecekler mi?
UNUTULMAZ MATEMATİK MACERASI
Matematik işlemlerinin ardındaki gizemleri keşfederken hangi matematik dehalarıyla tanışacaklar? Meraklı ve araştırmacı kahramanlarımızla birlikte unutulmaz bir matematik macerası okurlarını bekliyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com