Mitoloji ve psikoloji arasında köprü kuran eser: Mitler ve Arketipler

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Kitap, mitlerin yalnızca kültürel ve tarihsel anlatılar olmadığını, aynı zamanda bireyin büyüme evrelerini, ruhsal geçişlerini ve arketipsel yapıları nasıl yansıttığını ele alıyor. Doğumdan yaşlılığa, anne karnından kıyamet anlatılarına uzanan süreçte, mitlerin evrensel yapısına psikodinamik bir perspektif kazandırıyor.

Öne çıkan bölümler arasında Yaratılış Mitleri ve Doğum Deneyimi, Tufan Mitleri ve Babayla Barışma ve Cennet (Altın Çağ) Mitleri ve Anne Kucağı Arketipleri gibi başlıklar yer alıyor. Göktuğ Halis, mitolojiyi yalnızca anlatmakla kalmıyor; mitlerin işlevini, psikanalizden antropolojiye, evrimcilikten difüzyonizme uzanan kapsamlı bir tartışma ekseninde yeniden yorumluyor.

Klinik psikolog Oktay Şılar’ın önsözüyle açılan kitap, okuyucuyu mitlerin sadece geçmişe değil, ruhun katmanlarına da açılan bir kapı olduğuna ikna ediyor.

Beyaz Baykuş Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan Mitler ve Arketipler, mitolojiye ilgi duyan herkes için anlaşılır, fakat yüzeysel olmayan bir referans eseri olarak dikkat çekiyor.

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RUHSAL GELİŞİM EVRELERİ

Mitolojik öyküler, yalnızca tanrıların ve kahramanların değil; büyümenin, acının, ayrılığın, dönüşümün de anlatılarıdır. Jung’un izinden yürüyen ama onunla sınırlı kalmayan bu kitap, mitlerin yalnızca tarihsel ya da kültürel kalıplar değil, aynı zamanda ruhsal gelişim evrelerine karşılık gelen güçlü arketipler olduğunu savunuyor.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA

Göktuğ Halis’in titizlikle kaleme aldığı bu çalışma, mitleri psikolojik bir yaklaşımla yorumlarken okuyucuyu içsel bir keşfe davet ediyor. Kahramanlık öykülerinden yaratılış mitlerine, gök tanrıların uzaklaşmasından büyüme sancılarına kadar uzanan bu yolculukta, mitler kendi kendini anlatmakla kalmaz, bizi de bize anlatır.