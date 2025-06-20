Modern gerilimin kurucusu, Frederick Forsyth’ın zamanı aşan klasik kitabı: Çakal

İngiltere'den Fransa'ya uzanan bu nefes kesici hikayede Frederick Forsyth, tarihi gerçeklerle örülmüş bir stratejik, gazetecilik titizliğiyle işleyerek okuru bir suikastın anatomisine tanıklık etmeye davet ediyor.

1960'ların başı: Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'e karşı başarısız bir suikast girişimi yapıldı. Komplocular ise pes etmek niyetinde değil. Bu defa hedeflerini gerçekleştirmek için planlarını kusursuzca işleyebilecek bir yabancı profesyoneli Çakal kodlu suikastçıyı işe çalışır. Çakal, hiçbir ülkede iz bırakmamış, hiçbir sistem tarafından kayıt belgesi alınmamış bir hayalettir.

Roman, bir kiralık katilin soğukkanlı planlamalarıyla Fransız istihbaratının adım adım yürüttüğü kovalamacayı paralel olarak işlerken, okuru sürekli bir "nasıl?" konularla diken üstünde tutar. Bu kapsamda yalnızca bir suikastın değil, eyaletlerin aralıklarının, istihbarat yapılarının ve bireysel kararlılığın da anatomisini sunuyor.

Çakal , sadece bir aksiyon romanı değil; Politik tarih, yaratıcı düşünce ve karakter analizi açısından da dağıtıcı bir anlatı sunar. Lee Child, Robert Harris ve James Patterson gibi çağdaş gerilim yazarlarının başucu kitabı olan bu eser, yayınlandığı 1971 yılından beri bu yana dayanıklılığı tükenmemiş, onlarca dile çevrilmiş ve sinemaya uyarlanmıştır.

Sayfa: 424

O SADECE BİR EFSANE: ÇAKAL!

Fransa Cumhurbaşkanlığı hedefte. Suikast emri verildi. Ve tek bir isim var:

Çakal...

1960'ların çalkantılı Avrupa'sında, Fransa'yı sarsacak büyük bir siyasi suikast planı başlıyor. Sıra dışı bir profesyonel, isimsiz ve izsiz bir suikastçı, dünyanın en iyi korunan liderlerinden birini öldürmek üzere görevlendiriliyor.

Frederick Forsyth

Zaman daralıyor. Polis onun taşındığı yerde bulunuyor. Ama o, adeta görünür. Frederick Forsyth'in gerçek olaylardan ilham alan bu muhteşem klasiği; Zekice kurgulanmış planlar, psikolojik gerilim ve nefes kesen temposuyla ilk sayfadan sizi satıra kadar soluksuz bırakacak. Bazen yalnızca tek bir kurşun, bir ülkenin kaderini, gelecekte ortaya çıkabilir.